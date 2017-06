Båt gikk på skjær- totalskadet

Tre personer ble berget på land etter at en båt gikk på skjær i Geisvik i Lofoten. To av dem ble kjørt til sykehuset i Narvik for sjekk. Ingen skal være alvorlig skadet. Båten er totalskadet. Det opprettes anmeldelse på forholdet.