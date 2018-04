Barnevernstudenter frykter trusler: – Jeg har ikke så lyst å jobbe i barnevernet

Nylig skrev NRK om store forskjeller i barnevernstjenesten i Norge. I tillegg går debatten jevnlig i media om omdiskuterte tiltak og vurderinger.

Det fører til mer hets mot de ansatte.

– Vi får inn meldinger om at trusselnivået har vært ganske høyt og at konfliktlinjene blir større når det er mye mediefokus, sier Anne Grønsund, leder for barnevernspedagogene i Akademikerforbundet.

– Kan ikke leve med så store forskjeller i barnevernet

På Nord Universitet i Bodø har studentene på barnevern fått med seg debatten. Silje Wilhelmsen Tangen og Simon Karlsen sier at de er redde for å bli utsatt for sjikane når de snart skal ut i jobb.

– Det at man ser diverse facebook-sider som legger ut masse trusler mot barnevernsansatte, gjør at jeg nesten er litt redd for det faktisk, sier Tangen.

– Jeg er ikke direkte redd for det, men det er klart man har det litt i bakhodet med tanke på at man forvalter den makta man har. Jeg tror veldig mange føler på den frykten, sier Karlsen.

Hver fjerde utsatt for netthets

Det har over flere år vært et problem at ansatte i barnevernet utsettes for trusler og hatytringer på nettet. I fjor gjennomførte Fellesorganisasjonen en undersøkelse blant medlemmene som viste at nesten hver fjerde av dem som arbeider i kommunalt barnevern sier at de har vært utsatt for netthets.

– Det er trusler om hvor du bor og at du skal få oppleve det samme som de har opplevd. Det er også antydninger til drapstrusler ved at man legger ut bilder hvor man ser en løkke rundt halsen, sier Grønsund.

Barnevernsansatte har den siste tida vært nødt til å tåle mer sjikane og hets på nettet enn på lenge, sier Anne Grønsund, leder for barnevernspedagogene i Akademikerforbundet. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / nrk

Noe av jobben til barnevernsansatte er å flytte unger fra foreldre der de mener at det er nødvendig. Selv om noen går berserk på nettet kan ikke media la være å se barnevernet i kortene, mener Grønsund.

– Det er helt nødvendig for barnevernet at det er oppmerksomhet rundt barnevernstjenesten. Hvis ikke blir dette en glemt tjeneste som blir enda mer underfinansiert og underkommunisert. Det er ingen tjent med.

Sjikane får folk til å slutte i jobben

Nesten hver femte ansatte i barnevernet har vurdert å slutte på grunn av netthets. Grønsund sier at stabile ansatte over tid er viktig for kvaliteten i barnevernet. Derfor er det verste som kan skje at de slutter, men det har skjedd.

På barnevernsutdanninga i Bodø er det mange som ikke har bestemt seg for hvor de vil jobbe. Risikoen for sjikane kan bli det som avgjør.

– Det er kanskje en av hovedgrunnene til at jeg ikke har så lyst til å jobbe i barnevernet akkurat nå. Det er ofte de verste historiene som blir framstilt i media. Jeg er veldig klar over det, men jeg er kanskje ikke en så robust type. Jeg vil helst jobbe forebyggende, sier Tangen.