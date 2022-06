Minecraft, My little pony, Fortnite og Among Us forbinder vi med lek og uskyldig moro.

Men et lite søk på noen av navnene avslører hundretalls av kontoer med seksualisert innhold.

Synlige kjønnsorganer, sexstillinger og nakne kvinnekropper.

Og det eneste du trenger søke på, er navnet på spillet.

Spillene som spilles av barn ned i 5-års alderen.

Kontoene dukker opp når du søker på et spillnavn. Foto: Screenshot Instagram

Nytt filter

Instagram er ifølge Medietilsynet ett av de mest brukte sosiale mediene blant barn og unge. Rundt 65 prosent i aldersgruppen 9–18 år bruker plattformen.

Instagram har et filter som skal filtrere bort kontoer som inneholder vold, nakenhet eller annet støtende innhold etter Instagrams egne retningslinjer.

Denne uken lanserte Instagram en forbedret utgave av dette filteret.

Men selv med dette filteret påslått, ble ikke brukerkontoer eller bilder med eksemplene over luket bort.

To animerte kvinner fra spillet Fortnite. Foto: @fortnitesexychicks / INSTAGRAM

Det blir bare litt færre av dem, skriver organisasjonen Barnevakten, som har testet filteret samme dag det ble lansert. Med en konto innstilt på alder 13 år.

– Opplevelsen er at det fjernet noen av spillporno-kontoene, men ikke alle. Det var fortsatt mange kontoer med seksualisert innhold, sier Det sier Kris Munthe, som er rådgiver på spill og apper hos Barnevakten.

Han mener det er uheldig at man ikke finner bedre tekniske løsninger.

– Andre plattformer får det til, da bør Instagram, som har alle ressurser de måtte trenge, finne en bedre løsning.

Kris Munthe synes det er uforståelig at det skal være så vanskelig for Instagram å få fjernet kontoene. Foto: Privat

Munthe forteller at han har funnet kontoer som ble opprettet tilbake i 2014, som fortsatt ligger åpen på plattformen.

– Det er helt uforståelig at dette ikke fanges opp. Vi kan spekulere i hvorfor Instagram ikke får dette til, men det er helt tydelig noe som ikke fungerer her.

Instagrams retningslinjer er tydelige. Likevel florerer det av seksualisert innhold. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Florerer av pornografisk innhold i spill

NRK har tidligere skrevet om at spillporno i sosiale medier er et økende problem, og kan forvrenge forhold til sex og kvinner senere i livet.

Nå opplever også Barnevakten at foreldre forteller at barn kommer over grove animasjoner uten å ha søkt etter det.

– Det er veldig tilgjengelig og veldig synlig uten at du trenger å søke etter det. Barna søker på sine favorittspill, også kommer alle disse kontoene opp. Bildene er grove, de viser sex, bare bryster og kjønnsorganer, forteller Munthe.

NRK forklarer Hva er spillporno? Bla videre Hva er spillporno: Pornografi eller porno er tekster, bilder og videoer med seksuelt eksplisitt innhold som er laget for å virke seksuelt opphissende. I spillporno er det laget seksualiserte bilder eller videoer med animerte karakterer fra spill. Hva sier loven? I Norge er det ifølge straffeloven § 317 forbudt å spre pornografi. Hva som er «pornografi» er en rettslig norm. Det som vi til daglig kaller «porno» eller «hardporno» (eksplisitte, omfattende seksuelle skildringer) er tillatt for voksne over 18 år etter bildeprogramloven. Hva med pornosider? «Pornosider» som drives i Norge og av norske nettsteder, må forholde seg til norsk straffelov. Disse sidene må derfor ha aldersgrense 18 år og ha forhåndsinnstilt tilgangskontroll, slik at brukeren må bekrefte alder på 18 år eller høyere for å få tilgang. Hva med sosiale medier? Medietilsynet har kun myndighet over norske aktører. Disse blir regulert gjennom bildeprogramloven. Annet type innhold av pornografisk karakter reguleres av straffeloven og markedsføringsloven, blant annet beskyttelse av mindreårige mot seksualisert innhold. Forrige kort Neste kort

– Vi reagerer sterkt på dette. Barna skal være trygge på nett og vi trenger gode rammer som beskytter dem. Det bør være et minstekrav, påpeker Munthe og viser til at myndighetene bør ta flere grep ovenfor big-tech aktørene.

Lær barna sosiale medier

Også Medietilsynet reagerer.

– Barn og unge kan bli utsatt for ubehagelig innhold, som for eksempel pornografi. Medietilsynet råder foreldre til å ha en åpen og god dialog med ungene om hva de opplever digitalt. Slik kan barna tørre å fortelle det dersom de opplever noe ubehagelig.

Det sier direktør for kommunikasjon og rådgivning i Medietilsynet, Pernille Huseby.

Hun sier videre at foreldre bør snakke med barna om hva det innebærer å være på sosiale medier, hvilke utfordringer som kan oppstå, og hvordan de best kan håndteres, for eksempel ved å blokkere og rapportere andre brukere.

– Det er også viktig å sette seg inn i ulike muligheter for foreldrekontroll og tilsvarende brukerinnstillinger, sier Pernille Huseby.

Ikke foreldrenes ansvar

Barnevakten er enig i at man skal lære seg å håndtere sosiale medier, men mener at myndighetene bør mer på banen.

– Vi ser at mange er opptatt av å lære foreldre og barn hva som kan dukke opp på nett og hvordan man skal håndtere det. Det er vi helt enige i, men vi mener det er begrenset hvor stort ansvar barn og foreldre skal ha når det gjelder disse plattformene.

Dette gjøres: Ekspandér faktaboks Medietilsynet har på oppdrag fra regjeringen laget en ny nasjonal strategi for trygg digital oppvekst, og jobber nå med å utvikle en handlingsplan med konkrete tiltak. Målet er å i større grad samordne den statlige innsatsen for å trygge barn og unge på nett. Beskyttelse av barn på sosiale medier er et høyaktuelt tema, og det gjøres flere grep på EU-nivå for å ta tak i problemstillinger knyttet til blant annet ulovlig og skadelig innhold og ulovlig markedsføring på sosiale medier: Fra september 2020 fikk EU-landene plikt til å innføre regler for å beskytte mindreårige mot skadelig innhold på videodelingsplattformer som YouTube, TikTok, Facebook, Snapchat mv. Norge er nå i gang med et lovarbeid for å få inn tilsvarende regel i Kringkastingsloven. Ettersom de store sosiale medieplattformene som TikTok, Snapchat mv. ikke er norske tjenester, vil ikke Medietilsynet ha myndighet til å sørge for at disse tjenestene følger den norske regelen. EU jobber med et sett med regler som skal gi brukerne bedre kontroll over hvordan globale plattformer bruker persondata til å målrette innhold, og gjøre det enklere å fjerne innhold som er ulovlig etter nasjonal lovgivning. Kilde: Medietilsynet

– Jeg mener det er plattformen som feiler, og som må ta ansvar. Og for å få dem til å gjøre det må myndighetene ta grep og komme med tydelige krav, sier Munthe.

Han trekker frem at myndighetene har stilt krav om merking av sponset eller retusjert innhold, men kropp og nakenhet har de gjort lite med.

– Jeg tror at hvis myndighetene stiller krav så vil Instagram finne løsninger, men det ikke er noe press på dem, så tar dette lang tid.

Barn ser seksuelt innhold

Ifølge tall fra Medietilsynet har 49 prosent av barn og unge mellom 13 og 18 år sett pornografiske bilder og video på nett. Det er et økende antall de siste årene.

60 prosent av dem som har sett videoer og bilder med seksuelt innhold, gjorde det før de fylte 13 år. Mens 40 prosent har fått reklame for slikt innhold.

Samtidig er halvparten av niåringene brukere på ett eller flere sosiale medier og fra 13 år er tilnærmet alle på sosiale medier.

Tallene viser dessuten at det er store kjønnsforskjeller, mens 75 prosent av guttene har sett pornografiske bilder og videoer, har 25 prosent av jentene gjort det samme.

Regjeringen: – Samarbeider med EU

Statssekretær Gry Haugsbakken (Ap) i Kultur- og likestillingsdepartementet opplyser at Norge samarbeider med EU med forslag om å gi større kontroll og tilsyn med internettplattformer.

Gry Haugsbakken sier det er politisk enighet i EU om at myndighetene skal stille tydeligere krav til aktørene om å få fjernet denne type innhold raskt. – Dette er ett av spørsmålene som tas opp der og den forventes at vil tre i kraft før til høsten, sier hun. Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

Målet er redusere risiko for manipulasjon og desinformasjon, og å motvirke ulovlig innhold.

Blant vil man kreve at store internettbaserte plattformer med mer enn 45 millioner brukere i EU årlig må identifisere, analysere og begrense risiko forbundet med bruken av plattformen, som utbredelse av ulovlig innhold.

– I tillegg starter vi nå arbeid med en egen stortingsmelding om trygg digital oppvekst der skadelig innhold – for eksempel pornografi – er av de tingene man ser på. Også er dette et tema for ytringsfrihetskommisjonen, som er bedt om å se på tiltak for å motvirke spredning av ulovlig og skadelig innhold på elektroniske plattformer og sosiale nettverk.

NRK har vært i kontakt med Instagram om saken, og stilt en rekke spørsmål. Så langt har det ikke lykkes å få svar.