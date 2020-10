En ny beholder skal gjøre det enklere å være morsmelkdonor

Jeanette Grønnslett har jobbet som barnesykepleier i over ti år og er sertifisert ammeveileder.

Gjennom sitt yrke har hun sett et stort behov for donormelk, og blitt frustrert over at altfor mye morsmelk går til spille

– Vi mister altfor mye verdifull melk på grunn av boksen vi har donormelka i, forklarer hun dypt engasjert.

At alle barn skal få morsmelk som sitt første måltid, er tanken bak oppstarten av bedriften Anue. Og drivkraften er at det hvert år fødes millioner av barn som trenger melk fra andre enn mor.

I dag oppbevares de edle dråpene med morsmelk i en helt enkel rund boks med plastlokk. Grønnslett mener boksen er langt på vei utdatert.

Unngår forurensing

Den livsviktige første maten til det lille barnet på nyfødt intensiv, blir i dag pumpet fra brystet til en donor, via en beholder, til en plastboks. Boksen blir så fryst i sin helhet.

Når melka kommer til melkebanken tas det prøve av den frosne melka. Den blir så satt tilbake i fryseren i påvente av godkjenning.

Her står beholdere med donormelk i en fryser i melkebanken på Akershus universitetssykehus. Foto: Ingibjorg Ingvadottir

– Dette er ikke helt optimalt for melka, mener Grønnslett.

Den nye oppfinnelsen vil unngå at melka blir utsatt for temperatursvingninger og ytre forurensing.

– Den nye beholderen vil gi en mer representativ prøve fra melka og ikke bare det øverste laget fra boksen med frossen melk, forklarer hun.

Det geniale med Jeanettes ide er nemlig en liten pipette i enden av beholderen som donoren fyller med melk. Melkekjøkkenet kan da ta prøve av en liten del, mens resten av melka hverken berøres, eller tines.

Dette er den nye beholderen som skal minske svinn og gjøre det lettere å være morsmelkdonor. Foto: Anneli Strand Drevvatne / NRK

– De aller minste babyene trenger bare noen få milliliter med melk, derfor er posene betraktelig mindre enn de gamle boksene. På det viset unngår vi å kaste gammel melk. Og ikke minst slipper vi at noe blir sølet bort.

Behov for nytenking

Anne Grøvslien er enhetsleder for spesialkjøkkenet for barneernæring og leder for melkebanken ved Oslo universitetssykehus (OUS). Hun hilser nytenkningen velkommen.

– Jeanett sitt prosjekt som kombinerer informasjon og innovasjon er unikt. Vi trenger slik nytenking i melkebankene. Morsmelk er dyrebare dråper og om vi får redusert svinnet kan flere barn få en bedre start på livet.

Anne Grøvslien, leder ved Morsmelkbanken på Oslo universitetssykehus sier det er flott med et produkt som kan redusere svinn. Foto: Privat

Til tross for at det enda gjenstår litt frem mot et ferdig produkt, ser Grøvslien frem til et produkt som kan fungere bedre enn dagens plastboks.

– Løsningen gir en mer hygienisk håndtering av donormelka og vil også være tidsbesparende i melkebanken.

Sensitivt tema

Morsmelka er spesielt designet for den umodne lille menneskekroppen. Derfor kan ikke morsmelkerstatning måle seg med ekte vare, mener Grønnslett.

– Premature babyer har forhøyet risiko for å utvikle koldbrann i tarmen. Og vi ser at denne risikoen er høyere dersom de får morsmelkerstatning.

Det er ammeveileder Anne Grøvslien ved OUS helt enig i.

– Morsmelk er medisin og når mor ikke har fått melk ennå, eller ikke har nok, så er donormelk en bro som skal sikre en bedre start.

– Derfor er det så viktig at de aller minste får morsmelk, forklarer Jeanette Grønslett mens hun henter frem en brystpumpe som det mest naturlige i verden fra veska si.

– Akkurat dette med morsmelk og amming, er så sensitivt. Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Det er altfor lite snakk om at man trenger morsmelkdonorer. Det må bli like vanlig som å donere blod.