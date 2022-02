Barn slipper koronatest: – Det har vært mye styr, men nå kan vi endelig senke skuldrene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg er glad for at ungene nå får lov til å slappe mer av når de er syke, og ikke drive med den pinnen oppi nesen.

Det sier tobarnsmor Sunniva Henriksen fra Sortland.

Fra i dag er det kun voksne som skal teste seg ved symptomer på korona.

Barn kan dra i barnehagen eller på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer. Det kom frem under regjeringens pressekonferanse lørdag formiddag.

Sunniva Henriksen med barna Martin Johan og Maya, som begge går i barnehage på Sortland. Foto: Privat

Den siste uken har familien fra Vesterålen vært syk med feber, hodepine, tett nese og hoste. Da testet foreldrene kun seg selv for at barna skulle få slippe.

– De fleste foreldre har nok kjent på at det er tungt å ta vare på både seg selv og de små når man er syk. Det har vært mye styr, men nå kan vi endelig senke skuldrene litt, sier Henriksen.

Dette er de viktigste endringene som gjelder fra i dag: Ekspandér faktaboks Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.

Krav om bruk av munnbind oppheves.

Kun voksne som har symptomer anbefales å teste seg.

Krav til isolasjon oppheves og erstattes med en anbefaling om at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn. Denne anbefalingen vurderes fortløpende og forventes endret innen få uker.

Barnehagebarn og skoleelever anbefales å holde seg hjemme når de er syke, men kan gå i barnehagen og på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer.

Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer.

De gjenværende innreisekravene om plikt til registering og negativ test før ankomst oppheves.

Andre land har tiltak, det er viktig å sette seg inn i krav som gjelder i andre land.

Går bort fra trafikklysmodellen

Regjeringen går også bort fra å bruke trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Den skal kun brukes lokalt hvis kommunen mener smittesituasjonen krever det.

– Barn og unge blir i svært liten grad alvorlig syke og koronautbruddet regnes ikke lenger som et alvorlig utbrudd, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

I tiden fremover vil fortsatt mange elever og ansatte bli syke og høyt fravær kan bli en utfordring.

– Jeg vet at ledere og ansatte i barnehager og skoler gjør sitt ytterste for at alle barn skal få et fullverdig tilbud, selv om situasjonen fremdeles er krevende. Målet vårt er at alle skoler og barnehager skal komme tilbake til normal drift raskest mulig, sier Brenna.

– Denne dagen har vi ventet på. Nå er tiden inne. Vi fjerner nesten alle tiltakene, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Du trenger javascript for å se video. – Denne dagen har vi ventet på. Nå er tiden inne. Vi fjerner nesten alle tiltakene, sier statsminister Jonas Gahr Støre.