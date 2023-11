Barn fraktet til sykehus etter trafikkulykke

Nødetatene rykker ut til trafikkulykke på fylkesvei 812 ved Koddvågen i Bodø. En bil med sjåfør og to barn i har kjørt av veien. Politiet opplyser at det ene barnet hadde smerter og kjørt med ambulanse til sykehus for undersøkelser.

– Veien er nå helt stengt i forbindelse med bilberging, opplyser politiet i Nordland.