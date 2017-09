Barents Summer Games 2017

I dag starter Barents Summer Games. Nærmere tusen ungdommer mellom 15 og 25 år fra Norge, Sverige, Finland og Russland møtes i Bodø for å delta i 15 ulike idretter. Målet for lekene er å legge til rette for at utøvere skal kunne møtes til sportslig dyst på tvers av landegrensene i nord.