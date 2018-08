Bank må ringe opp 40.000 kunder – mange dropper å svare på e-post om nye personvernregler

I juli kom det nye personvernregler fra EU. De største regelendringene på 20 år skal gi deg og meg bedre kontroll over personopplysningene som ligger på nettet.

I kjernen av regelverket ligger et krav om samtykke. Resultatet er at mange selskap sender ut meldinger hvor de ber kundene om å godta nye personverninnstillinger.

Det har du sikkert merket på innboksen din. De nye reglene har utløst et skred av e-poster hvor du bes om å samtykke til at selskaper kan kunne fortsette å lagre opplysninger om deg.

Gudrun Gulldahl, kommunikasjonsrådgiver i SpareBank1 Nord-Norge, medgir at alle telefonene tar en del tid. Foto: Marius Fiskum / SpareBank 1 Nord-Norge

Hvor mange som faktisk svarer på disse e-postene, er imidlertid en annen sak. For hos SpareBank 1 Nord-Norge har de nå sett seg nødt til å ta opp telefonen.

– Nær 40.000 kunder blir kontaktet per telefon i denne omgang, forteller Gudrun Gulldahl, kommunikasjonsrådgiver i SpareBank 1 Nord-Norge.

Et team bestående av ti personer utfører denne jobben.

– Det kan godt hende at det er slik at folk egentlig er veldig lei og ikke orker å forholde seg til det. Men for oss er det viktig at kunden forstår hva han eller hun faktisk samtykker til. Derfor velger vi å ringe dem, for så å sende en e-post med mer informasjon i etterkant.

Så langt har ni av ti kunder gitt sitt samtykke til SpareBank1 Nord-Norge.

Bruker brev og e-post

Banken er ikke alene om å jobbe hardt for å informere kundene sine om de nye reglene.

Andreas Nyheim er kommunikasjonsrådgiver i DNB. Foto: DnB

Andreas Nyheim i DNB forteller for eksempel at kundene deres blir informert via nettbank og e-post, i tillegg til at de som ønsker det har fått brev i posten.

De har enn så lenge ikke vurdert å ringe kunder som ikke svarer.

– Det ville vært en krevende jobb å informere to millioner kunder via telefonen, sier Nyheim.

Evy Ann Hagen i Finans Norge sier at banker ikke må ringe rundt til alle kundene sine, men at de fleste ønsker å opplyse kundene om at det har kommet nytt regelverk.

Du kan be om at alle data skal slettes

Gulldahl i SpareBank 1 synes det er viktig at folk setter seg inn i hva de nye reglene faktisk innebærer. For eksempel kan man godta mer personrettet markedsføring, eller man kan be om at alle data skal slettes.

– Som finansinstitusjon er vi vant til å forholde oss til en rekke reguleringer, og de nye reglene stiller en del strengere krav enn tidligere til behandling av personopplysninger.

– For oss betyr det at vi har gjennomgått hele virksomheten med tanke på personvern. Blant annet hvordan vi oppbevarer personopplysninger, hvordan de behandles og hvordan vi holder kontakt med våre egne kunder, forteller Gulldahl.