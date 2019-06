– Det er viktig å ta vare på historien til de som ytet en ekstra innsats under andre verdenskrig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Siden 1999 har bautasteinen i Musken i Tysfjord stått til minne om og som en takk til samiske flyktningloser under andre verdenskrig.

Men selv om det har gått 20 år siden minnesteinen ble oppført, er den fortsatt ikke avduket.

– Dette kan vi ikke leve med, sa gruppeleder for SV på fylkestinget i Nordland, Marius Meisfjord Jøsevold, til NRK tidligere i uken.

TAR SAKEN: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier han vil være fleksibel for å få til en markering i år. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Nå sier Bakke-Jensen at han gjerne kommer til Tysfjord og avdukingen.

– Veldig mange av dem som opplevde krigen begynner å gå bort, vi trenger denne typen markeringer for å minne oss og neste generasjon om at det er verdt å forsvare de verdiene vi setter høyt, sier han til NRK.

Ba om verdig avslutning

Markeringen er blitt utsatt og avlyst flere ganger, og har vært svært omstridt.

I 2014 reagerte etterkommere av flyktninglosene kraftig på en planlagt markering, og gikk så langt som å kalle det hele en fornærmelse.

Denne uka vedtok derfor fylkestinget i Nordland å be regjeringen om å avslutte saken på en verdig måte.

– Jeg mener det er på sin plass å gjøre dette skikkelig. Det har gått så lang tid at dette er noe jeg synes man skal få til, sier forsvarsministeren.

Statsråden vil bidra

I år feirer Tysfjord 150 år som egen kommune, samtidig som de fra 1. januar 2020 går inn i Narvik kommune. Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen har tidligere sagt at det derfor passer bra med en offisiell avduking i år.

– Det er en viktig oppgave også for Forsvarsdepartementet å ta vare på denne delen av historien. Særlig nå når flere og flere av tidsvitnene fra andre verdenskrig går ut av tida, sier Bakke-Jensen.

Platen på minnebauta i Musken i Tysfjord Foto: Keit Solstrøm

– Jeg støtter de som mener at vi burde ha en markering her, og er gjerne villig til å bidra for å få dette til.

– Hvis det nå settes i gang et arbeid for å få til ei offisiell markering, kommer du da til Tysfjord?

– Dette må vi ta med kommunen, men jeg skal være både fleksibel og velvillig til å få til dette. Jeg tenker dette er en mulighet der det ikke skal stå på oss å delta.

– En «flying start»

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) er glad for å høre at Bakke-Jensen er så positiv, og sier at han omgående skal ta kontakt med statsråden.

– Når forsvarsministeren er så positiv som det virker her, ser det absolutt lyst ut. Vi har tenkt mye i det siste på at vi skal få til ei verdig markering av bautaen. Nå ble det egentlig litt en «flying start» her, sier Johansen.