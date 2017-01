Får likevel beholde lensmannskontoret: – Svært overrasket, sier lensmann og ordfører

– Det har jo vært vitset med at dette ikke er en nærpolitireform, men en sentraliseringsreform. At Grane og Hattfjelldal får beholde lensmannskontoret er jo et bevis på det motsatte, sier en glad Grane-ordfører.