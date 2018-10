Hunden Trampe funnet et døgn etter at bilen ble stjålet: – Jeg fikk tårer i øynene

Tirsdag morgen våknet Majken Søegaard og Tom Aile Bientie til at bilen var stjålet fra oppkjørselen. Inne i bilen, lå ti år gamle Trampe, familiens hund. I kveld kom både hund og bil til rette.

– Jeg fikk tårer i øynene, og kjente på en stor lettelse over at han er funnet. Vi fikk en telefon i ettermiddag om at noen hadde funnet ham, forteller Søegaard.

Hunden ble funnet forlatt ved Gruben bak et bilverksted, stående i buret sitt. Søegaard forteller at ventingen har vært helt forferdelig.

– Det å kjøre rundt og lete i alle gater. Man må bare følge med å se om man fant bilen eller hunden. Det har vært helt forferdelig. Vi er utrolig glade for at vi har funnet ham, sier hun.

Har fått god hjelp i lokalmiljøet

Kort tid etter familien oppdaget tyveriet har de fått hjelp fra alle kanter. Politiet har hatt sivile ute for å lete, Nokas Security har fulgt med, Statens vegvesen har også sett etter bilens registreringsnummer og det svenske tollvesenet har også fått beskjed.

Den lille familien er svært glade for at huund og bil har kommet til rette. Matmor Majken forteller at hunden er medtatt og får nå hvilke vel hjemme. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Den siste tiden har det også vært flere biltyverier i området. Det har så langt ikke lyktes NRK å få en kommentar fra politiet om det er noen sammenheng mellom de ulike tyveriene.

Både bil og hund har kommet til rette

Som en ekstra bonus ble også bilen til familien funnet et annet sted i byen, men for familien har hunden Trampe vært det viktigste.

– Den ble også funnet nå i ettermiddag, så både hund og bil er funnet. Vi er svært takknemlige for alle som har hjulpet til med å finne både bil og hund. Hunden vår er jo som et familiemedlem.

Familien sier de vil rette en enorm takk til alle som har hjulpet til slik at både hund og bil kom til rette til slutt.

– Trampe stod et sted det ville vært vanskelig å finne ham, så vi er glade for at han kom til rette før han var helt utmagret, sier hun.