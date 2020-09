Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag kom meldingen om at en svensk pilot testet positivt for koronavirus.

Den ansatte hadde vært i beredskap ved ambulanseflybasen i Brønnøysund før prøvesvaret kom.

Dermed ble basen som flyr pasienter i Helgeland-området stengt ned umiddelbart på ubestemt tid.

Fredag bekrefter kommuneoverlege Even Thorkildsen i Brønnøy overfor NRK at også den andre prøven av piloten var positiv.

Babcock, som flyr ambulanseflyene på oppdrag for Luftambulansetjenesten, karakteriserer situasjonen som «alvorlig».

Også Helgelandssykehuset og Luftambulansetjenesten HF er klar på at beredskapen er svekket.

Nå jobber Babcock for fullt med å få gjenåpnet basen. Det kan skje tidligst fredag kveld.

Vasker ned basen

– Basen vår er fortsatt å anse som kontaminert. Det vil si at det kan være smitte der, forklarer driftssjef Hilde Sjurelv i Babcock.

Hilde Sjurelv i Babcock jobber nå for å få gjenåpnet basen i Brønnøysund. Foto: Pål Hansen / NRK

– Det betyr at de som er i karantene blir innlosjert på hotell og basen fortsatt er stengt.

Babcock har nå leid inn et rengjøringsbyrå som starter nedvasking klokka 18 fredag kveld.

Sjurelv sier det vil foregå utover kvelden og natta om nødvendig.

– Så basen kan i teorien åpne igjen i natt?

– Ja, når basen er ferdig vasket er den igjen åpen. Men jeg har ikke noe tidsanslag.

– Ikke heldig

Det er Luftambulansetjenesten som har det overordnede operative driftsansvaret for all luftambulanse i Norge.

Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten sier situasjonen ikke er heldig. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Administrerende direktør Øyvind Juell sier til NRK at de følger situasjonen tett.

– Beredskapen er selvfølgelig svekket, og det er ikke heldig. Vi håper den kan åpnes så fort som mulig.

Juell understreker at alle øvrige luftambulanseressurser er i beredskap og tilgjengelig.

Pasienter på Helgeland må dermed hentes med andre fly fra enten Ålesund, Oslo, Bodø eller Tromsø.

I tillegg står det i Brønnøysund også et ambulansehelikopter som kan brukes.

Luftambulansetjenesten har fått signaler fra Babcock at basen kan åpnes allerede fredag kveld.

– Det som er aller viktigst er at smitten begrenses. Men vi håper den er oppe og går i løpet av kvelden.

Pilot sendt hjem til Sverige

I Brønnøy er minst fem ansatte i isolasjon etter den at piloten fikk påvist smitte torsdag.

Disse skal testes fredag ettermiddag, men må uansett i karantene.

Babcock har totalt 106 piloter ansatt, og jobber nå med å få noen av dem til Brønnøysund for å kunne betjene basen.

– Vi må se hvem vi har tilgjengelig og hvor fort vi kan få dem dit, forklarer Hilde Sjurelv.

– Det er selvsagt viktig for oss å få basen operativ igjen. Det aller viktigste er uansett sikkerhet for våre ansatte, helsepersonell og pasienter. Vi vil ikke forhaste oss før vi er sikker på at den er smittefri.

Når det gjelder piloten som torsdag fikk påvist smitte, er han allerede på vei hjem til Sverige igjen.

I samråd med kommuneoverlegen i Brønnøy har han satt seg i egen bil og kjører til Sverige for å få hjelp av helsepersonell der.