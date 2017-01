Azemi til israelsk fotballklubb

Fitim Azemi, fjorårets toppscorer i Glimt, er solgt til den israelske fotballklubben Maccabi Haifa, melder Bodø/Glimt. Det har florert med rykter om spissens fremtid etter at det ble klart at Bodø/Glimt rykket ned til OBOS-ligaen i fjor høst. Nå er det bekreftet at Azemi flytter til Israel.