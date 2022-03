De har slått Roma 6-1, Celtic 3-1, og før kveldens returoppgjør mot AZ Alkmaar leder Bodø/Glimt 2–1.

– Bodø/Glimt var heldige som fikk den straffen på overtid. Jeg tror AZ vinner i kveld, sier Theo Brinkman, journalist i nederlandske Noordhollands Dagblad.

Han følger AZ tett. Klubben ligger for øyeblikket på fjerdeplass i Æresdivisjonen. Laget har én seier og tre tap på de fire siste kampene.

– Selvfølgelig påvirker det spillerne litt, men jeg tror likevel de skal klare å ro i land dette, sier Brinkman.

Samtidig er Kjetil Knutsens trygge på at de skal kunne gi AZ god motstand.

1-0: Amahl Pellegrino scoret det første målet for Bodø/Glimt i oppgjøret mot AZ Alkmaar på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Dro til Spania for å trene

Etter det første oppgjøret mot AZ reiste Glimt til Spania for å forberede seg til returoppgjøret. Og det var en del å jobbe med, ifølge trener Kjetil Knutsen.

– Jeg var veldig fornøyd med det defensive i hjemmekampen. Offensivt har vi derimot mye å gå på, særlig individuelt. Vi ble veldig unøyaktige framover, sa Knutsen på onsdagens pressekonferanse.

Knutsen er også tydelig å hva han forventer av et AZ-lag som er nødt til å få en scoring for å gå videre.

– Vi må håndtere det voldsomme presset deres. De har mange spillere sentralt i banen, så vi må kontrollere de rette rommene. Vi må ha et bra press-, omstillings- og gjenvinningsspill på deres halvdel. Det er lettere å si enn å gjøre det, men vi legger lista vår høyt, sa Knutsen.

Dersom Bodø/Glimt vinner kan det ikke bare bety viktige penger i klubbkassa. Det kan også bety viktige poeng på UEFAs ranking for klubblag.

Pressekonferanse: Bodø/Glimt foran møtet med AZ Alkmaar

Glimts prestasjoner kan sikre Champions League-plass

Ved å nå en eventuell kvartfinale vil Bodø/Glimt få én million euro.

Dette kommer i tillegg til at Glimt allerede har tjent rundt 6,2 millioner euro så langt i sluttspillet i serieligaen.

I tillegg kan Glimt-suksess i Europa gi viktige poeng på UEFAs ranking for klubblag, skriver TV 2.

Og det kan potensielt føre til at Norge får to plasser i Champions League-kvalifiseringen, i stedet for dagens ene plass.