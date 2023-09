Avtroppende fylkesrådsleder i Nordland: – Ikke skuffet, men overrasket

I dag ble det klart at Senterpartiet går ut av dagens samarbeid med Ap, Sv og Krf, og danner i stedet flertall sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Ventre.

Dermed mister Arbeiderpartiet makten etter 24 år.

– Jeg er overrasket over at de går så langt at de slipper inn Frp, men nå har de dannet et flertall og det må vi bare forholde oss til, sier Elin Dahlseng Eide (Ap), som fortsatt er fylkesrådsleder i Nordland.

– Har dere fått en reell mulighet til å forhandle eller har det nye samarbeider gått over hodet på Ap?

– Vi registrerer at de gikk veldig tidlig i forhandlinger med borgerlig side. Det har nok vært en vilje til å finne en løsning der.

– Er dere skuffet?

– Ikke skuffet, men veldig overrasket. Vi skal være et konstruktivt opposisjonsparti, som kommer til å være tøff også.

Eide tror ikke at Sp-velgerne var klar over at de ville få et borgerlig flertall på fylket etter valget.

– Nei, det tror jeg absolutt ikke. Flertallet i Nordland tilhører sentrum-venstre. Nå får de sentrum-høyre. Det er ganske så mørkeblått. Det er ikke dette som er valgresultatet i Nordland.

For Eide blir det viktig å holde på prosjektet de har jobbet sammen med SV, Sp og KrF den siste perioden.

– Vi skal bidra til at befolkningen i Nordland får gode tilbud over hele fylket. Vi skal jobbe videre for å få ned prisene på kollektivtilbudet og gå inn for å få realisert Narvik videregående skole.

Eide sier hun frykter at nye fylkesrådet vil tømme sparegrisen.

– Men vi får se. Nå må de få sjansen først, og jeg vil ønske dem lykke til. Vi skal sørge for at den ikke blir tømt.