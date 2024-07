Avsluttet etterforsking uten brannårsak

9. april i år fikk politiet melding om brann i en enebolig i Valberg. Brannvesenet og politiet rykket ut til brannen, men boligen sto ikke til å redde.

Politeit meldte at ingen ble skadet i brannen. De tre personene i huset hadde kommet seg over til en nabo, og ble sendt til sykehuset på Gravdal for sjekk.

Nå melder Lofot-Tidende at politiet avslutter etterforskingen.

– Ødeleggelsene var så store at det ikke ville være mulig å finne en sikker brannårsak, sier politiinspektør Steffen Ravnåsen.