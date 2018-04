Avslutter søk etter snøskred i Lofoten

Det var en turgåer som meldte ifra om skredet mandag ettermiddag, og mannskaper fra Røde Kors ankom stedet like før klokken seks. To helikoptre var også ved skredet som gikk ved Blåtinden, like i nærheten av Svolvær i Lofoten.

Det skulle ha vært observert en person ved skredområdet før skredet gikk, opplyser politiet. Like før klokken halv syv skriver politiet at et helikopter fra Luftambulansen har søkt i området uten funn.

Ifølge tipser skal skredet være om lag 50 meter bredt, og området skal være svært populært blant skigåere.

Klokken 18:35 opplyser politiet at snøskredet er søkt gjennom også av letemannskaper på bakken. Det er ikke funnet noen som er tatt av skredet, og de avslutter på stedet.

Skredet skal ha gått i det samme området som det gikk et skred også i helgen. Foto: John Inge Johansen / NRK

I det samme området gikk det flere skred også på lørdag, og tross flere skispor i området var det heldigvis ingen som ble tatt.

Det er betydelig snøskredfare flere steder i landet, og nettstedet Varsom.no melder om betydelig snøskredfare i hele Nordland. Ustabilt snødekke gir vanskelige forhold, advarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)