I går var det minnestund for savnede Sindre Saltveit (19) på alle Kystvaktens fartøy og på hovedkontoret på Sortland.

Han ble meldt savnet fra kystvaktskipet klokken 10.00 lørdag 5. mai. 19-åringen hadde da sist blitt sett om bord på fartøyet i 2.30-tiden natt til lørdag.

Skipet var da 93 kilometer nord-nordvest av Bjørnøya. Siden den tid hadde skipet forflyttet seg 130 kilometer sørøstover, til like øst for Bjørnøya.

Det har vært gjennomført et omfattende lete- og redningsarbeid i havområdene utenfor Bjørnøya, og svært mange redningsressurser både i luften og til sjøs har vært involvert.

Søndag gikk søket over til å bli søk etter antatt omkommet.

Mandag ble det avholdt en minnestund på skipet han var om bord på. Skipssjef Roald Lund tente lys og holdt minnetale. Foto: Kystvakten

Politiet: – Lite sannsynlig å finne han

Politiet skriver i en pressemelding tirsdag morgen at de ikke ser det som sannsynlig at de vil finne 19 år gamle Sindre Saltveit.

Det er basert på en totalavgjørelse av den omfattende leteaksjonen som allerede har vært gjennomført, kombinert med det store leteområdet som disse havområdene utgjør.

– Politiet vurderer det som sannsynlig at vedkommende er omkommet og at det er små muligheter for å finne han, opplyser visepolitimester Heidi Kløkstad ved Nordland politidistrikt.

De pårørende er informert om at det derfor ikke blir iverksatt søk etter antatt omkommet med mindre det fremkommer nye opplysninger i saken.