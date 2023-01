Avslutta samarbeid med å hjelpe ukrainske soldatar

– No tenkjer eg på framtida. Eg håpar at med den nye kompetansen min, så kan eg realisere framtidsplanane mine.

Det seier den tidlegare ukrainske soldaten Oleksander Musii til NRK.

Han har vore med på eit samarbeidsprosjekt mellom Ukraina og Nord Universitet. Der har ukrainske styresmakter, universitet og organisasjonar saman med universitet i Bodø hjelpt soldatar tilbake til eit sivilt liv igjen.

Dette gjennom omskulering, psykologisk rehabilitering og trening.

Men etter 20 år vart prosjektet avslutta i desember 2022 og utanriksdepartementet stoppa finansieringa.

– Vi ber Nord universitet om å starte eit nytt prosjekt med same innhald som det førre, for å hjelpe ukrainske soldatar.

Det seier Tetiana Shapovakova, som er koordinator for prosjektet og jobbar på Lviv Polytechnic National University.

Etter at Russland invaderte Ukraina er behovet for eit slikt prosjekt større ein nokon gong.

– Må vise dei at livet går vidare

Bønna kjem frå ei som ser behovet. Ho har jobba med mange av dei fleire 1000 soldatane som har vore i programmet.

– Generelt forstår ikkje desse mennene korleis dei kan leve, seier Shapovakova.

Alle soldatane som har vore med har anten amputert vekk ein arm eller eit bein. Gjennom prosjektet har dei fått psykologisk rehabilitering, treningstimar, lært seg å kommunisere og fått moglegheit til å omskulere seg gjennom universiteta.

– Det viktigaste for oss er å få dei til å stole på seg sjølv og det dei kan. Men det er også vanskelegaste.

Ho fortel at effekten av prosjektet er stor.

– Vår viktigaste oppgåve er å vise dei at livet går vidare, avsluttar ho.

Koordinator i prosjektet Tetiana Shapovakova. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Det er ein stor suksess

Det er også utarbeidd ein rapport om prosjektet. Den vart lagt fram på Nord universitet onsdag, og viser at prosjektet fungerer.

– Det er ein stor suksess. Det er stort behov fordi mange veteranar som kjem frå fronten treng skikkeleg hjelp, integrering, omskolering, og hjelp til å starte bedrifter.

Det seier Olga Iermolenko, førsteamanuensis handelshøgskulen ved Nord universitet. Ho har samarbeida med ukrainske universitet om å omskolere dei ukrainske soldatane for å få dei tilbake til kvardagen.

Olga Iermolenko, professor Nord universitet. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Frå norsk side vart prosjektet finansiert av Utanriksdepartementet.

Den siste treårsperioden av prosjektet har målet vore å overføre ansvaret til ukrainske styresmakter. UD skriv til NRK at:

«Ukrainske styresmakter har med dette prosjektsamarbeidet fått verdifull erfaring og kompetanse dei kan byggje vidare på. Støtta frå UD vart derfor avslutta då prosjektet var avslutta.»

– Men så kom der ein krig og ukrainske myndigheiter har ikkje så mykje pengar til å bruke på eit slikt prosjekt akkurat no, seier Iermolenko.

Vil søkje om å ta opp att samarbeidet.

Nord universitet vil no søkje om å ta opp att samarbeidet. Det fortel Frode Mellemvik, leiar i Nordområde-senteret.

– Behovet er utvilsamt stort.

Han seier at norske styresmakter har vore tydleg på at dei vil bidra der dei har moglegheit for å hjelpe Ukraina i gjenoppbygginga etter krigen, og då kjem eit slikt prosjekt godt med.

– Så vi kjem til å søke om støtte til å halde fram med og vidareutvikle programmet, seier han og legg til:

Professor ved Nord universitet og leiar for Nordområde-senteret Frode Mellemvik. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Vi har ein kompetanse som er bygga opp over 20 år. Den har vi lyst til å bruke. Eg trur det er nødvendig at vi bruker han, fordi vi har utvikla ein modell som fungerer.

– Støtta vil bli gitt gjennom anerkjende organisasjonar

Departementet har likevel ingen planar med å finansiere ei eventuell oppstart av prosjektet med det første.

– Det aktuelle prosjektet har vart i fleire år og vart avslutta ved årsskiftet, seier statssekretær Eivind Vad Petersson i UD.

Han seier at Noreg vil gi stor støtte til Ukraina i mange år framover, men at støtta vil samordnast med andre land og internasjonale organisasjonar.

– Støtta vil i stor grad bli gitt gjennom anerkjende organisasjonar med dokumentert evne til å oppnå resultat og med gode kontrollsystem.

Han seier at det kan bli aktuelt å støtte re-integrering av soldatar som del av ein samordna internasjonal innsats.

– Uansett er det veldig positivt om erfaringane frå prosjektet til Nord universitet kan takast med vidare.