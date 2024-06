Avslørte og stansa omfattande svart arbeid på privatbustad

Ein kontroll gjennomført av a-krimsenteret i Nordland avdekka eit utanlandsk firma som utførte heilsvart handverksarbeid på ei privatadresse i Vesterålen.

Det opplyser politiet i Nordland i ei pressemelding.

Nordland politidistrikt samarbeidar tett med Skatteetaten og har no starta etterforsking for grovt skattesvik.

Det var tidlegare i vår at a-krimsenteret i Nordland kontrollerte ei privatadresse i Vesterålen, der det var registrert omfattande handverksarbeid på ein einebustad. A-krimsenteret aksjonerte etter informasjon frå Fair Play Bygg om pågåande «ulovligheter».

– På byggeplassen trefte vi fleire arbeidstakarar som utførte arbeid, men verken dei eller verksemda dei arbeidde for var registrert i pliktige register, fortel Knut Kolvereid Jacobsen, senterleiar for a-krimsenteret i Nordland.

Politiet, Skatteetaten og a-krimsenteret ser alvorleg på saka som blir etterforska som grovt skattesvik.

– I tett samarbeid med Skatteetaten har politiet sine vidare undersøkingar avdekka at firmaet ikkje er registrert i Noreg og at dei derfor heller ikkje har innberetta omsetning og betalt pliktige skattar og avgifter, seier politiadvokat Vilde Juliussen.

Politiet etterforskar også huseigar for medverknad til grovt skattesvik for å ha kjøpt såkalla «svart teneste».

– Representantane for det utanlandsregistrerte firmaet har no forlate landet, men politiet etterforskar saka gjennom internasjonalt politisamarbeid, seier Juliussen.

Politiet kjem med desse tipsa når du skal velje handverkar:

• Vel seriøse verksemder

• Ta ein grundig sjekk av bakgrunnen for dei som skal jobbe hos deg

• Sjekk om verksemda er registrert i merverdiavgiftsregisteret

• Få eit skriftleg tilbod på arbeidet som skal bli utført, og avtal på førehand til kva pris

• Be om og sjekk gjerne referansar frå andre som har brukt verksemda

• Be om faktura slik at du har ei stadfesting på kva du betalar for

• Betal via bank

• Sjekk at arbeidstakarar har HMS-kort

Bildet i saka er frå ein annan gong A-krimsenteret avdekka svart arbeid i Drammensområdet.