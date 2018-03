Avis: – Forsvaret ønsker Andøya som beredskapsbase i nord

Det er generalløytnant Rune Jakobsen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) som ifølge VOL.no mener at Forsvaret bør bruke Andøya som beredskapsbase.

Jakobsen besøkte nylig Andøya. Der sa han at han og resten av Forsvaret stiller seg bak den politiske beslutningen om å drifte de maritime patruljeflyene fra Evenes, men at Andøya kan spille en rolle også i fremtiden.

– Det som har kommet opp i ettertid er Andøyas posisjon som beredskapsbase for å kunne motta allierte forsterkninger i en krisesituasjon. Der har sjefen ved FOH sagt at det for hans del er ønskelig å beholde infrastruktur til dette formålet, sier talsperson og major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Stordal understreker samtidig at det er politikerne som må avgjøre om området skal brukes av forsvaret eller settes av til næringsarealer og andre sivile formål.

Vedtok nedleggelse

Et bredt flertall i Stortinget bestemte i november 2016 at de maritime patruljeflyene skulle flyttes til Evenes, og at Andøya flystasjon skulle legges ned.

Det pågår for tiden et arbeid rundt bruken av baser og infrastruktur i Norge knyttet til beredskap og alliert forsterkning. Saken er nå til behandling i Forsvarsdepartementet.

Det er i den forbindelse generalløytnant Rune Jakobsen har gitt sine innspill til Forsvarssjefen. Ifølge FOH er dette et arbeid som pågår uavhengig av nedleggelsen i Andøy.

I Andøy mener ordfører Jonni Solsvik (H) at videre liv på flybasen i kommunen, vil få konsekvenser.

– Dette har stor betydning med tanke på det vedtaket Stortinget har gjort. Det forutsatte at Andøy flystasjon med infrastruktur skulle utrangeres. Alt av areal skulle kunne benyttes til næringsvirksomhet, sier Solsvik til NRK.

Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) håper de nye signalene vil bidra til en ny gjennomgang av hele nedleggelsen av Andøya flystasjon. Foto: Kåre Riibe Ramskjell

– Vil koste penger

Solsvik mener en eventuell videreføring av Andøya som beredskapsbase vil få økonomiske konsekvenser for flyttingen til Evenes.

– Hvis Forsvaret har bruk for denne infrastrukturen, vil dette koste penger å drifte. Da vil de økonomiske beregningene som lå bak vedtaket i 2016 bli utfordret.

Han håper nå Stortinget går gjennom nedleggelsesvedtaket på nytt.

Har sendt brev

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, er utålmodig og etterlyser svar. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap) mener ønsket om å beholde Andøya som beredskapsbase, bekrefter flystasjonens militærstrategiske verdi. Han etterlyser tydelige svar.

I starten av februar sendte han brev til forsvarsminister Frank Bakke Jensen for å få en oversikt over arbeidet med beredskapsbaser.

– Dette er en sak vi følger tett. Det er så mange og ulike signaler som sendes ut. Jeg mener det er svært viktig at forsvarsministeren nå avklarer fremtidens beredskapsbaser i Norge, sier Norvoll i en pressemelding.

Det har så langt ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Forsvarsdepartementet.

