Ble beskyldt for å ta hattehyller fra leiebiler: – Jeg er 68 år. Jeg samler ikke

– Jeg så ingen skader utvendig. Da tenkte jeg ikke at det var nødvendig å ta bilder.

Det sier Gunnar Bakke.

Han er en av flere som har kontaktet NRK etter at vi fortalte historien om Tore Lauritzen som to ganger på fire måneder ble beskyldt for å skade leiebiler.

Etter at Bakkes egen bil var satt ut av drift på grunn av ei trafikkulykke, fikk han leiebil via forsikringsselskapet.

Gunnar Bakke nekter for å ha stukket av med leiebilselskapenes hattehyller. Foto: Privat

Da han skulle på ferie, leverte han inn leiebilen på Gardermoen.

Etter kort tid kom en e-post med det han trodde var ei kvittering fra utleiefirmaet. Dermed åpnet han den ikke før ferien nærmet seg slutten.

– Der var det skjult et krav om at jeg hadde fjerna ei hattehylle.

Leiebilfirmaet sendte krav om å få erstattet tap for at de ikke kunne leie ut bilen.

– I tillegg skulle de ha dekket tap for at de ikke kunne leie ut bilen. Den var jo skadet, sier han.

Avis leiebil Foto: Avis

Samler ikke på hattehyller

To uker senere kom han tilbake fra utenlandsferien. Denne gang fikk han en bil fra Hertz. Da han leverte den inn, fikk han nok en gang beskjed om at hattehylla manglet

– Jeg er 68 år. Jeg samler ikke på hattehyller. Jeg måtte si til dem at dette var andre kravet på kort tid.

– Heldigvis beklaget de, og ba meg glemme saken.

Kommunikasjonsdirektør Hallvard Nerbøvik bekrefter at saken raskt ble avsluttet hos dem.

– Vi kontakter kunde dersom vi oppdager at det mangler hattehylle i bilen. Noen kunder har kanskje dette liggende hjemme da de har tatt det ut under leien og vi får de dermed tilbake, skriver han i en e-post.

Kommunikasjonsdirektør i Hertz, Hallvard Nerbøvik, opplyser at Hertz er i gang med å aktivere en funksjon som gjør at leietakere får fullstendig oversikt over utstyr som ladekabler og hattehyller som skal være i bilene. Foto: Hertz

Nå ber leiebilfirmaet om at kundene sjekker at utstyret er der ved henting, samt passe på at det også er med ved retur etter endt leie.

– Vi jobber for å få oppdatert dette på alle biler som allerede ligger inne i bilflåten før denne funksjonen ble aktivert, men det tar litt tid før alt er oppdatert, skriver han.

Men hos Avis har det ikke vært like enkelt.

– Det er mitt ord mot deres siden jeg ikke har tatt bilder innvendig. Det er for dumt at man skal være nødt til å gjøre det. Jeg vet ikke hva som skal være i bilen, og om noe mangler, sier Bakke.

Fra: Avis Bilutleie Til: Gunnar Bakke Sendt: 7. april 2022 Bästa BAKKE,



Tack för att du kontaktade Avis angående din hyra E157436521 från SKI, SKI, NO (SK1) den 2/21/22.



Jag ber om ursäkt för att jag skriver på svenska. Först vill jag verkligen beklaga i fall det har uppkommit oklarheter kring skada notifieringen i samband med din hyra.



Efter återlämnandet av fordonet, utförde vår ombud standard kontroll av bilen och har identifierat saknad hatthylla i fordonet.



Enligt det signerade avtalet fanns hatthyllan inte specifierad som saknad på fordonets skada register.

Som du kanske vet, fordonets skick och fordonets tillbehör är att betraktas som hyrestagarens ansvar enligt villkoren i vår hyresavtal. Vänligen uppmärksamma att kostnaden för hatthyllan täcks inte av din självrisk.



Av ovanstående skäl, kommer vi att debitera ditt kort med 4227.86 NOK inom 7 arbetsdagar enligt den bifogade beräkningen.



Tack för ditt samarbete och din förståelse.



Med vänliga hälsningar,

XXXXXX

Avis Kundtjänst representant

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Avis, men har ikke fått svar på våre spørsmål.

Men etter at NRK kontaktet selskapet, har Douglas Ziesemer, administrerende direktør i Avis Budget Group tatt kontakt med Bakke.

De skriver at de har gått igjennom saken på nytt, og funnet ut at hattehyllen allerede manglet da Bakke leide bilen.

Bakke får derfor tilbake pengene han ble trukket for hattehyllen.

– Det er ganske talende at man må arbeide så hardt for å komme frem, så er det først når NRK tar opp saken at de snur.

Flere saker til Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet har hatt flere saker på sitt bord hvor de har meklet i saker som omhandler leiebil.

– Vi har i overkant av 60 saker i vårt arkiv, sier Sindre Baardsen, underdirektør i Forbrukertilsynet til NRK.

Sindre Baardsen, underdirektør i Forbrukertilsynet, forteller at de har mange saker som handler om tvist mellom leiebilforhandler og kunde. Foto: DAG JENSSEN / DAG JENSSEN

Flere av disse sakene handler om at kunden har fått en faktura for en skade som bilutleiefirmaet hevder at kunden har påført bilen – som kunden ikke er enig i.

Han er klar på at hvis man er uenig i et krav, så må man bestride det overfor utleier. Og da helst skriftlig. Da er det opp til bilutleiefirmaet å sannsynliggjøre at de faktisk har et legitimt krav.

Les også: Snøtrøbbel for folk med sommerdekk – kan vare i flere uker

– Dersom forbrukeren ikke blir enig med bilutleier om en løsning på tvisten, er det bilutleier som eventuelt må ta saken videre for å få gjennom sitt krav. Saken kan for eksempel bringes inn for forliksrådet.

Et annet alternativ er at forbrukeren tar saken inn til Forbrukertilsynet som da kan gjennomføre mekling.

Hvordan gå fram for å klage? Ekspandér faktaboks Har du fått noe du mener er et urettmessig krav fra et leiebilfirma? 1. Klag først til utleier Hvis det er noe du ikke er fornøyd med, må du først ta saken opp med utleier. 2. Ta saken inn til mekling Hvis du ikke kommer til enighet med utleieren, kan du ta saken til Forbrukertilsynet. Har du leid bil i et EU-land eller på Island, kan du klage til Forbruker Europa. Kilde: Forbrukerrådet

For Gunnar Bakke har hele saken vært frustrerende.

Han er tydelig på at leiebilselskapene selv må bli flinkere til å dokumentere bilen med bilder, før og etter utleie.

– Da slipper man den vilkårlige behandlingen som vi i Norge kan bli utsatt for.