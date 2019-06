Avinor legger fram vindmålinger for ny flyplass

– Først og fremst håper vi at målingene vil vise at det er mulig å bygge en større flyplass i Lofoten. Dernest håper vi at Leknes vil være et godt alternativ, sier ordfører Remi Solberg i Vestvågøy.

Klokka 12 onsdag legger Avinor fram resultatet av værmålinger som er gjort ved de fire alternative stedene for ny storflyplass i Lofoten. En ny storflyplass i Lofoten og Vesterålen kan koste opptil 20 milliarder kroner.

Prosjektansvarlig Jon Sjølander i Avinor sier at det som kommer frem i dag er viktig for prosessen videre.

– Dette er en viktig milepæl. Vi får svaret på om noen av de fire alternativene er gode nok.

Vestvågøy-ordfører Remi Solberg sier det er avgjørende for regionen å få positive målinger. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

I fjor høst og i vinter har Avinor målt vind- og værforhold som skal gi svar på hvor det kan jobbes videre med planene om en ny storflyplass i Lofoten.

De fire alternativene for hvor den eventuelt kan ligge er: Leknes, Gimsøy, Laukvik og Malnes.

Dersom det blir tommel opp fra Avinor, starter jobben med å få flyplassprosjektet inn i Nasjonal transportplan.

– Jobben med ny transportplan starter allerede til neste år, så det haster, sier Solberg.

– Men vil man klare å bli enige om hvor flyplassen skal bygges?

– Enighet er en forutsetning. En ny storflyplass vil få stor betydning for innbyggerne og utviklingen av næringslivet i hele regionen. Flyforbindelse er vår kollektivtransport. Det er vårt tog for å si det på en annen måte. Nettopp derfor tror jeg det er realistisk å tro at skal bli enige.

– Alle andre tilsvarende prosjekter viser at der en region framstår som enig, er det større sjanse for å nå opp, legger ordføreren til.