Avinor bryter pålagt tidsfrist på landets mest forurensede lufthavn

Oppryddingsarbeidet på Evenes kommer til å koste mer enn antatt og vil ta lengre tid enn fristen på tolv måneder. Det skriver Avinor til Miljødirektoratet i et brev fra april i år.

Miljødirektoratet har tidligere presisert viktigheten av å bevare det rike natur- og fuglelivet i området og at Evenes er blant landets mest forurensede lufthavner.

Sentralstyremedlem Toine Sannes i Miljøpartiet De Grønne mener det er uholdbart at Avinor ikke har kommet i gang med arbeidet og frykter at de i verste fall ikke kommer til å holde seg til forpliktelsen fra Miljødirektoratet.

Toine Sannes er ikke fornøyd med Avinor i oppryddingen av grunnmassene på Evenes. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Det som er mest alvorlig er at vi har en situasjon der Avinor ikke er i gang med det de er pålagt av Miljødirektoratet, nemlig å få synliggjort en tilfredsstillende opprensking av brannskumgiftene (PFOS, sier hun.

Den opprinnelige fristen som Miljødirektoratet satte var 1. juli 2018. Avinor har bedt om et møte da de så at denne fristen ikke var mulig å forholde seg til på grunn av endringer i pålegget og økt kompleksitet i tiltakene.

– Ønsker forutsigbarhet om kostnader

I brevet skriver Avinor at risikoen for at det pålagte tiltaket er mer kostnadskrevende enn hva som var skissert i tiltaksplanen, og at dette kan ha betydning for Avinors beslutning i saken.

– Hva innebærer det at risikoen for en forhøyet kostnad kan ha betydning for deres beslutning?

Kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud slår fast at Avinor har et ønske om å rydde opp i området. Foto: Avinor

– Avinor ønsker en forutsigbarhet på kostnadsnivået for dette prosjektet før vi går i gang, svarer kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor.

Nå skal selskapet vurdere kostnadene for å grave opp og transportere vekk forurenset masse på nytt. Avinor forklarer at tiltaksplanen fra Miljødirektoratet var utarbeidet på skissenivå og at det er først nå de får mer riktige kostnader.

Derfor prioriteres opprydding på Evenes Ekspandér faktaboks Evenes er blant flyplassene som i Avinors kartleggingsprogram av PFOS ved norske lufthavner ble vist å ha en høy grad av forurensning.

Videre undersøkelser har påvist høye konsentrasjoner av PFOS og andre PFAS-er i tilgrensende innsjøer, og viser videre at fisk i disse vannsystemene er sterkt påvirket av avrenning av PFOS.

Lufthavnen ligger i et område med flere fastboende, fritidsboliger, og naturområder. Elvene og innsjøene brukes av fritidsfiskere, og to naturreservater med Ramsar-status (våtmarksområder viktige for trekkfugl og med ekstra høyt verneverdi) grenser til lokaliteten.

Derfor har Evenes blitt en av de høyest prioriterte lokalitetene for utredning av tiltak for å stanse utlekkingen av PFOS fra forurenset grunn. Kilde: Miljødirektoratets brev til Avinor, datert 21. april.

Overholder ikke pålagt frist

Sannes varsler at hun vil kontakte Avinor for å høre om det har kommet noen avklaring fra Miljødirektoratet i forhold til det videre arbeidet.

– De er ganske tydelige på at de ikke kommer til å greie dette innenfor fristen, og om hvorvidt de faktisk kommer til å gjøre det, slik jeg tolker brevet, sier Sannes.

Avinor svarer at de ikke greier å holde fristen satt av Miljødirektoratet, men at det ikke er en forsinkelse sett ut fra deres egen tiltaksplan.

– Vi ønsker å ta ansvar og rydde opp, men på en måte som gir en god kost-nytte effekt, sier Ulverud.

Sannes sier hun synes det er skremmende med tanke på at det er snakk om miljøgifter som potensielt er skadelig for både mennesker og dyr.

– For dem som ser på et kart, vil man se at rullebanen og Evenes lufthavn ligger midt inne i et vernet våtmarksområde. Det er våtmark på alle kanter, det er ikke tvil om at giftstoffer i dette sårbare miljøet er ekstra skadelig, sier hun.