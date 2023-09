Avgått kommunedirektør får støtte i granskingsrapport

I mai inngikk daværende kommunedirektør Gunnstein Flø Rasmussen og bø kommune en sluttavtale verdt 1,3 millioner kroner.

Da hadde Rasmussen vært suspendert siden april.

Til NRK fortalte han at det ikke var noe grunnlag for suspensjonen.

– Jeg er ikke enig i suspensjonen. Jeg mener denne avtalen viser at kommunestyret ikke har hatt grunnlag for å suspendere meg, uttalte Flø Rasmussen til NRK.

En av årsakene til at kommunedirektøren i Bø ble suspendert var kommunestyrets påstand om uforsvarlig håndtering av varsel mot økonomisjefen.

I en granskingsrapport får påstanden ingen støtte, melder Kommunal Rapport.

– Denne rapporten bekrefter det jeg har sagt hele tiden om at det ikke finnes et grunnlag for å suspendere meg. Det er også årsaken til at kommunen har trukket suspensjonen tilbake og har gitt meg en unnskyldning og en erstatning, sier tidligere kommunedirektør Gunnstein Flø Rasmussen til Kommunal Rapport.