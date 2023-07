16. november i fjor kom det inn en melding om at en politibetjent i Bodø hadde avfyrt et vådeskudd inne i en bilforretning.

Personen som avfyrte vådeskuddet var i et privat ærend hos bilforretningen og avfyrte et skudd som traff gulvet, og som fikk rikosjett i rommet.

Personen ble tatt ut av tjeneste etter hendelsen, og det ble igangsatt etterforskning av Spesialenheten for politisaker.

Tirsdag kom det en pressemelding fra Nordland politidistrikt om avgjørelsen til Spesialenheten.

– Polititjenestepersonen har siden hendelsen vært i patruljetjeneste, men uten tilgang på tjenestevåpen, står det i pressemeldingen.

Politibetjenten har også fått et forelegg på 15.000 kroner for overtredelse av straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen.

– Godt at saken er avgjort

Fungerende politistasjonssjef ved Bodø politistasjon, Espen Fagervoll, synes det er godt at saken er avgjort.

Avgjørelsen fikk de ikke vite om før i dag.

– Avgjørelsen er kommet og den tar vi til etterretning. Utover det har vi ikke noe kommentar til den.

Fungerende politistasjonssjef ved Bodø politistasjon. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Politibetjenten kan få tilgang til våpentjeneste i løpet av sommeren.

– Det var et resultat av det som skjedde i november i fjor. Det er rutine at man mister godkjenningen til å ha tilgang til tjenestevåpen. Sånn har det vært nå til saken er avgjort. Det vil gjøres en ny vurdering av arbeidsgiver i løpet av sommeren, forteller Fagervoll.

Kunne utgjort en fare for andre

Spesialenheten konkluderer med at handlingen kunne utgjort en fare for andre. Vedkommende opptrådte i strid med kravet om forsvarlig opptreden, og kan klandres for å ha tatt frem våpenet i forretningen og avfyrt skudd uten å være sikker for at våpenet var tomt.

Vedkommende blir fulgt opp som ansatt og kollega med støtte og nødvendig opplæring.

Polititjenestepersonen fortsetter som ansatt i ved politistasjonen i Bodø.