Avdekket ulovlig arbeidskraft – en forsøkte å stikke av da kontrollørene kom

En byggeplasskontroll i Salten avdekket flere lovbrudd og personer på jobb uten arbeidstillatelse. Én person forsøkte å stikke av da kontrollørene kom.

A-krimsenteret i Nordland kontrollerte den aktuelle byggeplassen etter tips, med klare indikasjoner på at det foregikk arbeidslivskriminalitet.

– Kort tid etter av vi ankom og varslet kontroll forsøkte en statsløs arbeidstaker å løpe vekk fra byggeplassen. Vi fikk raskt kontroll på situasjonen sammen med lokalt politi, forteller Kurt Kolvereid Jacobsen, senterleder ved a-krimsenteret i Nordland.

Nærmere undersøkelser avdekket at våre mistanker om ulovlig arbeidskraft stemte, knyttet til to utenlandske arbeidstakere. Dette førte til umiddelbar bortvisning fra byggeplassen av en russisk og en estisk statsborger uten gyldig arbeidstillatelse i Norge. De to forlot raskt Norge, og reiste til et annet baltisk land, der de hadde gyldig opphold.

– Bruk av svart og ulovlig arbeidskraft på denne måten er både konkurransevridende og undergraver seriøse aktørers virke. Samtidig utnyttes sårbare arbeidstakere og fratas grunnleggende rettigheter som eksempel sykepenger og pensjonspoeng, det ser vi alvorlig på, sier Jacobsen.

På den aktuelle byggeplassen ble det også påtruffet arbeidstakere som utførte arbeid, men som ikke var meldt inn som lønnsmottakere i virksomheten de arbeidet for. Dette kan indikere svart arbeid og avlønning.

NAV og Skatteetaten følger saken videre opp mot arbeidsgiver.

– Det er arbeidsgivers plikt å registrere inn og rapportere lønn på sine ansatte, på samme måte som at byggherre har et ansvar for å sikre forsvarlig HMS for sine arbeidstakere og sikre at underleverandører følger lover og regler for lønns- og arbeidsvilkår, sistnevnte følger Arbeidstilsynet nå nærmere opp mot byggherre og de aktuelle virksomhetene på byggeplassen, sier Jacobsen.

Som en del av kontrollen fra a-krimsenteret i Nordland avdekket videre undersøkelser at en av virksomhetene hadde store utestående skatte- og avgiftskrav. I etterkant har Skatteetaten sikret innbetaling på nærmere 300.000 kroner.