Avdekket slaveliknende forhold i fiskeindustrien: – Frykter det er toppen av et isfjell

I en aksjon mot 20 fiskebruk i Vesterålen og Lofoten i vår ble det avdekket flere tilfeller av svart arbeid, manglende overtidslønn, timelønn nede i 40 kroner timen og brudd på arbeidstidsbestemmelser.

Hos 19 av de kontrollerte bedriftene ble det avdekket brudd.

Bakgrunnen for aksjonen var signaler om at utenlandske arbeidere i fiskeindustrien i Nordland ble utsatt for menneskehandel og slavearbeid.

Etter aksjonen bekrefter Lars-Jørgen Gunnestad, som leder A-krimsenteret i Nordland at det er indikasjoner på menneskehandel.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) organiserer om lag halvparten alle som jobber i norsk fiskeindustri på land.

- Kriminell virksomhet

Forbundsleder Anne Berit Aker Hansen kjenner til undersøkelsen fra A-krimsenteret.

– Det vi leser om i media i dag er kriminell virksomhet. Vi er bekymra for at denne undersøkelsen avdekker toppen av et isfjell, sier hun til NRK.

forbundsleder Anne Berit Aker Hansen i NNN mener det er et stort behov for både A-krimsenter, tilsynsmyndigheter og politiet for å komme til bunns i disse sakene. Foto: Ilja C. Hendel

Hun er glad for at arbeidsvilkårene for mange arbeidere i fiskeindustrien nå blir kjent.

– Det har vært veldig mye omtale av sosial dumping i norsk sjømatnæring. Derfor er det skuffende å erfare at det fortsatt er virksomheter som driver på denne måten.

Dette bildet er tatt under en av kontrollene og viser hvordan en av de ansatte har bodd. Foto: A-krimsenteret

Årsaken til at lovbruddene foregår er flere, ifølge forbundslederen.

– Her er det mulighet for å tjene penger. Det er tilbud av billig arbeidskraft, som noen velger å utnytte. Risikoen for å bli tatt er liten, og hvis du blir tatt er straffenivået lavt.

Skylder på bemanningsbransjen

– Arbeidsinnvandrere blir utnyttet på det groveste, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som er på Nordlandsbesøk i dag, mener mye handler om veksten i bemanningsbransjen.

– Folk får ikke har faste jobber, og kan dermed ikke si fra. Dette frislippet, kombinert med fri flyt av arbeidskraft i EU og EØS, gjør at vi kan hente folk fra fattige land som er lette å utnytte.

Ikke nok med bøter

Forbundsleder Hansen tror ikke det er nok med bøter for å få en stopp på dette. Her må man gå hardere til verks, mener hun:

Bedrifter som driver ulovlig bør kunne miste kjøpetillatelsen.

Bør kunne stenge bedriften

Hyppige kontroller, som følges opp med straff dersom det avdekkes ulovlige forhold

Større indre justis i næringa. ta et oppgjør internt

Ifølge Hansen har de som driver seriøst problemer med å konkurrere når andre kan holde på denne måten.

– Det er trist at ei hel næring skal utsettes for denne type omdømmerisiko fordi noen utnytter muligheten til å tjene penger.

Vil ha flere organisert

Operasjonen «Blue Silence» har avdekket en rekke kritikkverdige forhold. Foto: ola helness

Mer enn 50 prosent av dem som er ansatt i norsk fiskeindustri er av utenlandsk opprinnelse.

– Det er utfordrende å organisere redde litauere som får halvparten av lovbestemt minstelønn.

Disse arbeidstakerne er ikke ansatt i virksomheten, men leid ut på en midlertidig kontrakt via et utenlandsk bemanningsbyrå.

De snakker dårlig norsk og kommer hit for å tjene penger en kort periode.

– Vi skulle gjerne organisert flere. Men vi opplever ofte stengte dører, hvor vi ikke er velkomne av bedriftsledelsen.

Forbundsleder Anne Berit Aker Hansen forteller om en fortvilet posisjon for mange utenlandske fiskearbeidere.

– Dette er menneskene som har et ønske om å tjene penger og skaffe seg et bedre liv. De kommer til Norge og erfarer etter hvert at de blir grovt utnyttet. Når de sier ifra, opplever de å miste jobben. De har ikke penger til å reise hjem.

– Ante ikke det var så ille

For næringsråd Ingelin Noresjø i Nordland kommer funnene som er overraskelse.

– Vi er klar over at det kommer mange fremmedarbeidere til Norge for å jobbe i den sesongbaserte industrien. Men at det var så ille ante jeg ikke, sier hun.

I bransjeorganisasjonen Sjømat Norge har de fått med seg funnene Arbeidstilsynet og A-krimsenteret har gjort.

– Hvis det som kommer fram medfører riktighet, er det viktig at vi som bransje tar tak i det. Vi skal ha ordnede arbeidsforhold i våre bedrifter, sier nestleder i styret, Arne Karlsen.