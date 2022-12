NRK fortalte nylig om skolen på Vega i Nordland der det har vært flere skolemiljøsaker og elever blant annet har blitt båret ut av klasserommet.

Fortvilte foreldre tok forrige skoleår kontakt med Statsforvalteren, som i et tilsyn fant flere lovbrudd ved skolen.

Kommuneledelsen har i ettertid satt inn flere tiltak for å sikre at alle elever er trygge på skolen og ikke utsettes for fysisk maktbruk.

Utdanningsforbundet: – Uakseptabelt

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, sier de ikke kjenner den aktuelle saka fra Vega, og kan derfor ikke kommentere den.

– På generelt grunnlag er det selvsagt helt uakseptabelt at lærere eller andre voksne krenker eller utøver vold mot barn og unge i skolen.

Og han legger til:

– Tvert imot skal lærere og andre ansatte være de fremste til å ivareta elevenes rett til et trygt og helsefremmende læringsmiljø.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sier det krevende for lærere å vurdere når man må gripe inn med fysisk makt i skolene. Foto: Halldor Asvall / NRK

Utdanningsforbundet og lærerne har også noe som heter «Lærerprofesjonens etiske plattform», forklarer han.

– Så vil det i skolehverdagen kunne oppstå situasjoner der elever kan være en trussel mot seg selv eller andre. Om og hvordan fysisk makt eventuelt er nødvendig i slike situasjoner, er et krevende spørsmål.

Ifølge Handal drøftes dette i forbindelse med regjeringas arbeid med ny opplæringslov.

Han sier de ønsker et tydeligere regelverk.

– Det er svært viktig at myndighetene tydeliggjør regelverket her, både for å ivareta barn og unge på en god måte. Og for å gi ansatte trygghet i hvordan ulike situasjoner skal håndteres.

Vil ha ei endring i skolen

Professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, Marie-Lisbet Amundsen, har forska mye på skoleangst, mobbing og fravær.

Hun er ikke er overraska over det som nå kommer fram fra skolen i en av de små øykommunene i Nordland.

– Skolen må tilpasse seg barnet og ikke omvendt. Elevene utgjør ikke ei ensarta gruppe, men i dag behandles de som om dette var situasjonen. Det får mange lærere får svi for, mener Amundsen.

Professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Sør-Øst-Norge, Marie-Lisbet Amundsen ønsker ei endring i skolen. Hun vil blant annet ha mindre klasser. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

– Slitne og pressede voksne

I en studie blant 256 foresatte til barn som strever med skolevegring oppgir åtte av ti foresatte at deres barn opplever skolen som et utrygt sted å være.

Halvparten av de som engster seg for å være på skolen har ikke noen gode relasjoner til noen voksne på skolen.

En nyere studie viser at engstelsen starter i tidlig alder.

Det må forventes at skolen håndterer elevene på en mer profesjonell måte enn å gripe fysisk inn overfor elever, mener hun.

– Slitne og pressede voksne handler imidlertid ikke alltid like konstruktivt.

– Går det an å forstå utfordringene mange voksne på skolen sliter med?

– Ja, det er mulig å forstå at lærere som ikke vet sin arme råd, blir så fortvilet at det koker over. Men det er likevel ikke akseptabelt når det skjer.

Les også: Skolen fikk ny rektor i september – nå truer foreldrene med å ta alle barna ut av skolen

Skolen som organisasjon må endres, ifølge henne.

– Det må en grunnleggende holdningsendring til. Det må tydeliggjøres for alle at skolen verdsetter at elevene viser hverandre omsorg og respekt, og ikke bare er prestasjonsorientert. Elevgruppene må bli mindre.

Les også: Ny studie: Mobbing kan gi like store traumer som det å oppleve vold i familien

– Det er jo helt hårreisende

Helene Begby er seksbarnsmor og en av initiativtakerne til Facebook-gruppa «Se oss nå – fortellinger om svikt i skole og hjelpeapparat», som har mange tusen medlemmer.

Hun sier til NRK at saka fra Vega ikke er unik.

– Det er jo helt hårreisende det de forteller fra hverdagen til barn i Norge.

Dette må bli mer synlig, sånn at du skjønner at du ikke står alene. Kanskje kan slike historier fungere som en vekker, også for lokalpolitikere.

Helene Begby, seksbarnsmor og engasjert for å skape en bedre skole for alle. Sammen med andre foreldre har hun hatt flere møter med skolepolitikere for å fortelle «hvor skoen trykker». Foto: Privat foto

Hun viser til alle klagesakene på skolemiljø som statsforvalterne får inn.

– Men det fortsetter å skje. Så det virker som om kommuner og skoler ikke lærer av feilene de gjør. De løper liten eller ingen risiko ved å bryte opplæringsloven.

Mener lærere vet for lite om loven

Hun sier det er et stort problem at mange elever ikke får den tilrettelegginga de trenger.

– Alle som er litt utenfor boksen – mange av dem har nevrodiagnoser – det er disse som står i fare for å bli utsatt for maktmisbruk.

Foresatte og elever blir ikke lytta nok til, er hennes erfaring,

– De som trenger det lille ekstra – det er der det butter mye imot. Vi foreldre blir ofte ikke hørt. Så kunne man kanskje ha løst opp i en del ting tidligere, det er jo det som ofte går igjen.

Ifølge Begby er det for lite kunnskap om opplæringsloven ute i skolen

– Da kan de voksne også fort ta feil valg og elever blir tatt hardt i armen og sendt på gangen. For enkelteleven kan det sette spor – uten at læreren tenker over det der og da.

Statsforvalteren fant flere lovbrudd da de hadde tilsyn med skolen på Vega. De har også behandla flere klagesaker fra foreldre om skolemiljøet her. Foto: Privat foto

Statssekretær Kjetil Vevle (Ap) i Kunnskapsdepartementet sier han ikke kan uttale seg om enkeltsaker, men han sier ingen elever skal oppleve å bli utsatt for krenkelser.

– Det gjør dypt inntrykk å høre historier om elever som ikke har hatt det bra på skolen.

Han viser til reglene om skolemiljø trådte i kraft til skolestart høsten 2017, og at alle som jobber i skolen har en aktivitetsplikt når det mistanke om at barn ikke har det trygt på skolen.

– Det er særlig alvorlig hvis det er mistanke om at en som jobber på skolen krenker en elev. Loven stiller derfor skjerpede krav til både varsling og tempo i saksgangen ved meldinger om dette.