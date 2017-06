Aurora (14 dager) ble evakuert: – Skremmende

Rundt 50 boliger ble evakuert i forbindelse med gravearbeidet ved demningen på Storvatnet i Sortland i går. For flere ble evakueringen en surrealistisk opplevelse.

– Det er ikke det du forventer en junikveld, at du skal bli bedt om å finne en annen plass å bo, fordi ditt eget hjem ikke er trygt, forteller Vibece Hobbelstad.

Hun bor under to kilometer fra demningen, sammen med Daniel Lagesen og deres tre barn. Midt i barne-TV-tiden i går kveld ringte det på døren, og ungene sprang til døra. Der ble de møtt av brannvesenet som ga beskjed om at de måtte ta med seg det aller nødvendigste og komme seg i sikkerhet.

Rutinesvikter kan jo skje i alle etater, men det skumle her er jo at de ikke har kontroll på en så stor sak. Vibece Hobbelstad (mor)

Vibece tok da med seg ungene til svigermoren, mens Daniel dro til samfunnshuset for å få mer informasjon. Kort tid etter at ungene hadde slått seg til ro med at de måtte være hos bestemoren gjennom natten, så de politiet gående rundt på dørene i området.

Mamma Vibece er glad for at alt gikk bra til slutt, men er bekymret for at noe slikt kunne skje. Foto: Kari Skeie / NRK

Sammen med svigermoren måtte de da evakuere videre til samfunnshuset. Der ble de møtt av ordføreren, politiet og øvrig kriseteam i kommunen.

– Skummelt

Vibece vil berømme måten kommunen og kriseteamet har ivaretatt familien på under og etter evakueringen, men synes det er skummelt at en slik situasjon kan oppstå.

– Rutinesvikt kan jo skje i alle etater, men det skumle her er jo at de ikke har kontroll på en så stor sak. Vi håper kommunen og de involverte tar lærdom av det, forteller Vibece.

Evakueringen ble avsluttet litt før klokken 10 i går kveld, men det tok likevel en stund før Daniel klarte å slå seg til ro.

– Jeg fikk ikke sove med en gang, jeg ble liggende og gruble i natt på hva som kunne ha skjedd, forteller han.

Kommunen har gjennom natten sikret demningen med ekstra støttemasse, og både NVE og kommunen bekrefter nå at demningen er helt trygg. Foto: Kari Skeie / NRK

NVE slo alarm

– Jeg ble skremt da jeg så tilstanden og ringte politiet umiddelbart. Det var bare to meter igjen før et dambrudd ville gå. Sammen med politiet beordret vi å starte evakuering. Massene var veldig ustabile og det lakk vann gjennom demningen, sa Terje Grindhaug i NVE.

Rådmann i Sortland kommune, Randi Gregersen, forteller at kommunen reagerte raskt da NVE slo alarm.

– Vi fikk beskjed fra NVE om at demningen var ustabil, og reagerte da raskt. For å være helt trygg kontaktet vi politiet og ba om bistand til å evakuere de som eventuelt ville bli berørt ved en lekkasje, sier hun.