August Jensen nærmere en plass på VM-laget

24. september går landeveisrittet under sykkel-VM i Bergen av stabelen. Regelverket til det internasjonale sykkelforbundet er slik at de ti øverst rangerte landene på verdensrangeringen får stille med ni ryttere.

Landslagstrener i sykkel Stig Kristiansen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Poengene fra Arctic Race kan komme til å bli tungen på vektskålen for hvor mange ryttere vi får med til VM, forteller landslagssjef Stig Kristiansen.

Med August Jensens andreplass sammenlagt i Arctic Race er sjansen stor for at Norge får de poengene de trenger for å få full uttelling på antall ryttere til verdensmesterskapet. Havner Norge utenfor topp ti er det derimot bare seks ryttere som får delta når startskuddet går i Bergen.

– Får vi med oss ni mann til Bergen etter dette, så er det job well done, sier Jensen selv.

– Og da kan vi takke deg?

– Da kan vi takke alle som har bidratt, og jeg er heldigvis én av dem.

– Gjør sakene sine godt

Landslagssjefen kan ikke love Jensen en plass på VM-laget enda, men legger ikke skjul på at han de siste dagene har styrket sitt kandidatur.

– Når vi får vite kvoten vi får med til sykkel-VM, så gjør vi en vurdering basert på retningslinjene vi har. Men han gjør sakene sine godt, så dette svekker absolutt ikke hans posisjon til VM-laget, sier Kristiansen.

Svaret på om Norge får med ni eller seks ryttere vil landslagssjefen få fra det internasjonale sykkelforbundet tirsdag 15. august. Jensen er ikke i tvil om at han stiller om han får grønt lys fra landslagssjefen.

– Det hadde vært supert å sykle VM i Bergen. Jeg har syklet mye i løypene og kjenner området godt, sier Jensen som for tiden bor i nettopp Bergen.

Bidro til EM-gull

Under landeveisrittet i EM, hvor Alexander Kristoff ble europamester, var Jensen blant Kristiansens syv utvalgte ryttere som bidro til at Kristoff ble først over målstreken. Etter rittet skrøt Kristoff av laginnsatsen.

– Laget kjørte veldig bra, og det lover godt for VM i Bergen. Dette var en god generalprøve, sa Kristoff da.

Skulle Norge få med seg ni ryttere til verdensmesterskapet er det dermed stor sjanse for at Jensen vil bli blant de utvalgte. Med både Boasson Hagen og Alexander Kristoff på startstreken jakter Norge sitt andre VM-gull i landevei.

Edvald Boasson Hagen under Tour des Fjords i 2017. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det blir flere menn å fordele jobben på, og jeg og Alex kan få mer hjelp til å hente flasker, til å kjøre fram og til å spare energi. Det kan være forskjellen på medalje og ikke medalje, sa Edvald Boasson Hagen i en tidligere sak.