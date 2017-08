AUF ønsker plastforbud

Sommerleiren til AUF er godt i gang. De godt over tusen leirdeltagerne inntok campen på onsdag forrige uke. Nå nyter ungdommene tilværelsen på Utøya i strålende sol, med ulike politiske aktiviteter.

Årets kampsak i Nordlandsleiren er forbud mot plast.

– Er dere på AUFs sommerleir plastfrie?

– Vi har økt fokus på tiltak som å ta med egne drikkeflasker, men det er vanskelig å arrangere leir for tusen deltagere uten plast. Derfor mener vi også at en satsing på fornybar plast viktig, sier Fylkesleder AUF i Nordland, Emelie Johanne Johansen.

Vil ha forbud mot mikroplast

Mikroplast er små plastpartikler. Ifølge Miljødirektoratet er de en stor trussel mot livet i havet. Blant verstingene er bildekk og kunstgressbaner.

AUF-erne fra Nordland er glade Jonas Gahr Støre valgte å nevne plasttrusselen i sin tale på Utøya. Her sammen med fylkesleder Emelie Johanne Johansen.

Da AUF Nordland fikk besøk av Jonas Gahr Støre under deres aksjon mot plast i havet kom de med tre krav, blant annet et forbud mot mikroplast.

– Det er mye sminke og tannkrem som inneholder mikroplast, og vi ønsker et totalforbud, utdyper Johansen.

Kosmetikk står for en betydelig mindre del av utslippene enn andre kilder, men det beregnes at 40 tonn mikroplast skyldes ned i norske sluker hvert år.

– Plast i havet er et alvorlig problem

I tillegg til et totalforbud mot mikroplast har de to andre krav til Støre. Johansen forteller at de ønsker å forby unødvendig bruk av engangsplast, og en økt satsing på fornybar plast.

– Vi vet at i dag er det 200.000 tonn med plast i havet, og noe av det danner plastøyer i Middelhavet. Når vi ser hvaler med plast i magen viser det alvoret.

I Nord er fiskerinæringen et viktig sted for arbeidsplasser, matproduksjon og eksport. For å unngå at plasten rammer næringen ønsker fylkeslederen blant annet å forby unødvendig bruk av plastbestikk, engangsfat og kopper av plast.

– Frankrike har forbud mot dette, og vi ser en stor verdi om tiltaket kombineres med en økt satsing på plast som er nedbrytbar.

Små perler av industriell mikroplast og større plastbiter forsøpler og skader livet i havet. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

En holdningsendring må til

Morten Sivertsvik er forskningssjef i avdeling for prosessteknologi i Nofima. Han sier at å forby engangsplast er fornuftig, men at den største utfordringen ligger hos forbrukerne selv.

Sivertsvik er tydelig på at alle må resirkulere bedre for å gjøre plast-problematikken bedre. Han forsker på blant annet prosessering av fisk med et spesielt fokus på emballeringsteknologi. Foto: NOFIMA

– Det er positivt at unge bryr seg og vil endre dagens bruk av engangsplast. Men det er egne holdninger som er avgjørende, sier Sivertsvik.

Gode innsamlingsrutiner

– Flere steder i Norge finnes det ikke henteordninger for plastavfall. Det er lettere å sortere når noen henter, sier han.

Hvis politikere vurderer å gjøre noe fremover, hva bør de tenke på?

– De bør ta beslutninger som ikke får verre konsekvenser enn det de forsøker å løse, avslutter Sivertsvik.