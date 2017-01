AUF lanserer eget kompromiss om Lofoten

AUF-leder Mani Hussaini har varslet at ungdomspartiet vil kjempe med nebb og klør mot kompromisset til programkomiteen.

I forrige uke foreslo Arbeiderpartiet å droppe konsekvensutredning av Vesterålen, Senja og den nordlige delen av Lofoten, men konsekvensutrede den sørlige delen av Lofoten– Nordland 6.

Både Aps fylkeslag i Troms og Finnmark, AUF og alle kommunene i Lofoten vil at oljen skal bli liggende, mens sterke krefter både i partiet og LO vil konsekvensutrede.

I et intervju med VG , sier Hussaini at AUF kommer til å legge fram sitt eget alternative forslag til kompromiss på landsmøtet i april.

Målet er at det ikke blir åpnet for konsekvensutredning i noen av de betente områdene.

– AUFs prinsipielle standpunkt er varig vern av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Men ledelsen i AUF og sentralstyret har bestemt seg for å være litt pragmatiske, i håp om at forslaget får flertall, sier han.

– I stedet for å stå på varig vern på Ap-landsmøtet i april, vil vi fremme et forslag hvor vi foreslår at vi venter i fire år med å avgjøre om området skal konsekvensutredes, sier Hussaini.

Sentralstyret i Ap har denne uken gått inn for programkomiteens forslag.