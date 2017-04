Åtvarar om kveiter over 100 kilo

På bestilling frå Mattilsynet gjorde Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking ei undersøking av miljøgifter i kveiter. Undersøkinga syner at kveiter under to meter, eller 100 kilo, var stort sett trygge. Fisk over denne størrelsen bør sleppast ut att, og ikkje etast, rår Mattilsynet.