Åtte kommuner uten søppeltømming i to uker: – For noen blir det et problem

På grunn av konkurs hos det Moss-baserte renovasjonsselskapet WR Transport (tidligere Retur AS) blir 12.500 kunder i Salten uten tømming av søppel de neste to ukene. Administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten IKS sier det kan by på utfordringer for enkelte.

‒ Vi skal imøtekomme kundenes behov og vil jobbe døgnet rundt framover for å få til en så god løsning som mulig. Vi har et klart mål om at alle 12.500 husholdningskunder i de åtte kommunene dette gjelder får tømt avfallet til oppsatt plan fra mandag 11. mars. For noen kan bli endring av tømmedager, sier han.

Nylig meldte WR Transport som kjører distriktsrutene Iris Salten oppbud, noe som medfører seks tømmedager uten tømming av avfall.

– De bilene som utfører tømming er tatt ut av drift og ble hentet tirsdag kveld, sier Hjelseng.

Det er først og fremst privatkunder som vil rammes av konkursen, men det er også noen bedriftskunder som vil merke den uteblitte tømmingen. Iris oppfordrer disse til å kontakte Retura.

12.500 uten tømming i to uker

Konsekvensen blir at rundt 12.500 kunder i Salten som skulle hatt tømming denne uken og neste uke ikke vil få utført avfallstømming.

– Dette gjelder alle kundene i Salten, med unntak av Bodø. Vi kan ikke love noen avfallstømming før mandag 11. mars.

Han forklarer at det nok vil by på problemer for noen. Ifølge Iris er det først og fremst restavfallet som vil kunne gi utfordringer.

Administrerende direktør Leif Magne Hjelseng (f.v.) i Iris Salten sammen med daglig leder Anders Tverbakk i Retura Iris, arbeidsleder for innsamling Runar Horn og driftssjef André Johnsen i Iris Service. Fra 11. mars vil alle husholdningene i distriktet få tømt dunkene etter at selskapet fra Moss nå har kastet kortene. Foto: Iris Salten

– De som får for lite plass i sine dunker må ha dette i en sekk og sette ved dunken på ordinær tømmedag. Dersom det er problematisk får de levert avfall gratis på våre miljøtorg. Det gjelder kun de som har tømming av matavfall, restavfall eller papp og papir disse dagene, sier han.

Forsøker å ta med ansatte videre

13 ansatte rammes av konkursen i renovasjonsselskapet Retur. Iris Salten er allerede i gang med å kontakte disse og jobber på spreng for å finne løsninger for disse.

– Vi er allerede i kontakt med dem som var ansatte i Retur, og de fleste av dem vil få tilbud om jobb hos oss og vil bli med oss videre, sier Hjelseng.

Tapt anbudsrunde og biler uten oppdrag

Vestfold Avfall og Ressurs valgte i 2018 ny leverandør av tjenester etter en anbudsrunde som WR Transport (tidligere Retur AS) tapte.

På grunn av en stor stall med renovasjonsbiler de ikke har greid å få nye oppdrag til, har de sett seg nødt til å melde oppbud. Dette medfører at avfallstømming i flere Østfoldskommuner og i Salten nå blir overtatt av andre virksomheter.