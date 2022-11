Tirsdag ble det kjent at samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali har anmeldt komikeren Atle Antonsen for grov rasisme og bruk av fysisk makt mot henne.

Politiet har etterforsket hendelsen på Bar Boca i Oslo 23. oktober. Saken er kodet som «hatefulle ytringer» og «hensynsløs atferd».

Tre uker senere ligger saken fortsatt til påtalevurdering.

Eksperter på strafferett som NRK har snakket mener at saken har flere likhetstrekk med Hulsker-saken.

Den tidligere VGTV-profilen og fotballspilleren Bernt Hulsker ble i oktober dømt til 18 dagers betinget fengsel for hatefylle ytringer.

Alf Petter Høgberg er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

– Det som er spørsmålet er om dette er hatefulle ytringer som rammes av straffeloven paragraf 185. Det er jo den samme paragrafen som eventuelt kommer i spill. Så i en viss forstand risikerer han det samme som Hulsker. Men vi vet ikke nok til å si noe nærmere om dette, sier Høgberg.

– Jeg ser at det har vært nevnt at det var en viss fysisk kontakt og at fornærmede kan ha oppfattet situasjonen som truende. Men jeg er ikke kjent med at det foreligger forhold som aktiverer andre straffebud. Så i utgangspunktet er det eventuelt snakk om en hatefulle ytringer etter straffeloven paragraf 185.

Komikeren selv ba tirsdag kveld om unnskyldning i et innlegg på Facebook:

Unnskyld. Natt til 23. oktober i år var jeg på bar i Oslo med gode venner. Det som skulle bli en hyggelig kveld med øl og prat, endte i katastrofe. Det kan jeg takke én person for: meg selv. Den som ble utsatt for katastrofen, er Sumaya Jirde Ali. Denne kvelden møtte hun en full komiker som lirte av seg helt utrolig dumme ting. Det er ingen unnskyldning at de idiotiske kommentarene var et slags forsøk på spøk. For det jeg sa var bare idiotisk. Punktum. Jeg har alltid respektert Sumaya. Hun er et forbilde og en sterk og viktig stemme. Det var mitt utgangspunkt da jeg gikk bort for å snakke med henne. Det gikk som alle forstår skikkelig galt. Unnskyld, Sumaya Jirde Ali. Unnskyld, dere andre som var til stede den kvelden. Og unnskyld til alle dere andre som blir lei deg eller forbanna over mitt ekstremt klønete forsøk på å være morsom. Dette var ikke morsomt. Dette er ikke morsomt. Det kommer aldri til å bli det heller. Jeg skjønner at jeg må revurdere mitt forhold til alkohol og hvordan jeg kommuniserer med folk under alkoholpåvirkning. Det er åpenbart at dette står i kontrast til hvordan jeg opplever meg selv. Jeg vet hvilke verdier jeg har, og hva jeg står for. Jeg har aldri tenkt at det kan være mulig for meg å være rasistisk. Men etter denne kvelden og disse idiotiske kommentarene skjønner jeg at jeg må gå noen runder med meg selv.

En spøk?

Høgberg sier at dersom det ligger noen type humor eller ironi i bunn, altså en type harselas over rasisme og grumsete holdninger, så vil det kunne hevdes at utsagnet i kontekst ikke kan forstås som en hatefull ytring.

– Jeg ser at Antonsen sier at det var et forsøk på spøk. Men det er ikke avgjørende ved bedømmelse i forhold til straffeloven bestemmelse om hatefulle ytringer. Det avgjørende blir hvordan utsagnet rimeligvis var å forstå i den aktuelle konteksten.

– Hvordan skal man bedømme hva som er humor, hvordan kan man vite det?

– Hvis det er slik at konteksten åpenbart er en humorkontekst, og man snakker i en karakter for eksempel for å latterliggjøre rasistiske utsagn, så kan man karikere rasisters utsagn uten å rammes av straffelovens bestemmelse.

Alf Petter Høgberg er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har blant annet strafferett som sitt forskningsområde. Foto: UiO

Høgberg viser til komikeren Otto Jespersen, som i karakter flere ganger har snakket som om karakteren var rasist.

– Men da har det vært for å latterliggjøre rasisme og rasistiske holdninger som fenomen. Da kan han ikke dømmes for det.

Han viser også til Radioresepsjonen i NRK P3.

– Radioresepsjonen hadde noe de kalte flauhetkonkurransen. Da var det en av Sagen-brødrene som tilsynelatende snakket nedsettende om afrikanere. Men det var åpenbart for alle at hensikten var å latterliggjøre grumsete holdninger. Og hvis det er åpenbart i den aktuelle kontekst at hensikten ikke er å framføre hatefulle ytringer som sådan, men å latterliggjøre dem, så kan man ikke dømmes for noe som helst, sier Høgberg.

– Vitneutsagn blir viktig

Professor i strafferett ved Universitetet i Bergen, Jørn Jacobsen, sier at vitneforklaringene politiet sitter på blir avgjørende

– Det som kommer fram der av bevis, er avgjørende for om det tas ut tiltale i saken.

De sentrale bevisene i saken vil være forklaringene til de involverte i saken, inkludert de som var vitne til hendelsen, ifølge Jacobsen.

Også han mener denne saken kan sammenliknes med Hulsker-saken.

– Begge sakene reiser spørsmål om bruk av både paragraf 185 om hatefulle ytringer og paragraf 266 om hensynsløs atferd. En nærmere sammenligning avhenger naturligvis av hva som finnes bevist i denne saken, så det har vi først et grunnlag for å gjøre senere.

– Fungerer rasismeparagrafen etter intensjonen, slik du vurderer det?

– Hovedproblemet i sammenhengen, uavhengig av hva som faktisk har skjedd i denne saken, er først og fremst hvor utbredt rasistiske ytringer synes være i samfunnet. Det er ikke noe en straffebestemmelse eller justeringer av den uten videre vil kunne løse.