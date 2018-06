Asgeir fant denne hundebæsjen – ekspert med advarsel til hundeeiere

– Vi fant en bæsj fra et dyr i et område som heter Viadukten. Ungene reagerte på alle fargene, og lurte på om det kunne være plast.

Asgeir Vatndal Johnsen var ute på tur med småtrinnet ved Meløy Oppvekstsenter, da elevene stoppet opp ved det spesielle synet.

Lærer Asgeir har undret fælt på hvorfor bæsjen var så fargerik. Foto: Privat

I klassen hadde det vært mye fokus på søppel og rydding av plast, etter at de hadde vært med på strandryddedag. Og barna lurte på hva dette var for noe.

Lærer Asgeir beskriver synet som spesielt.

– At plasten, eller hva dette nå er, går gjennom hele fordøyelsessystemet og ender opp på denne måten, er underlig, sier Asgeir.

Det var Meløyavisa som omtalte saken først.

Dette sier forskerne

NRK har sendt bildet til Norsk institutt for naturforskning (NINA).

En av kommunikasjonsrådgiverne følte seg straks sikker på at det måtte være avføring fra en engelsk bull terrier, eller lignende hund.

Er det en hund av denne rasen som står bak det hele? Foto: Rune Karlsen / NRK

Hunden har trolig spist en sofapute, tøy eller annet interiør. Og dette har så gått gjennom tarmsystemet.

Tre andre forskere ved NINA har nådd samme konklusjon:

– Vurderingen er nok at dette er en hund som har gnagd og spist i seg tøy. Forskerne var innom katt eller rev, men landa på at hund var mest sannsynlig, skriver kommunikasjonssjef Bjørg Bruset i en e-post.

Veterinær advarer

Generelt kan hunder spise forbausende mye rart, uten at de blir syke av det, forteller førsteamanuensis David Griffiths ved Veterinærhøgskolen.

Han oppfordrer likevel hundeeiere til å følge med på hva husdyret får i seg. For selv om det som regel går bra, kan dyret være uheldig.

– Det kan for eksempel skje ved at en tråd eller hyssing setter seg fast i for eksempel munnhulen. Hvis resten av tråden går videre ned til magesekk og tarm, kan det bli til en sagtråd som kutter opp hunden innvendig.

Skarpe ting, som synåler og fiskekroker, går som regel gjennom systemet uten å gjøre skade. Men en fiskekrok, som har en nylontråd festet til seg, kan av samme grunn forårsake store indre skader i dyret, skulle tråden feste seg.

– Ellers pleier knokler fra koteletter eller sau å gå bra, for hunden har en kraftig magesyre. Unntaket er kyllingbein. Det bør man unngå, sier Griffith.