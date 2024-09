Saken oppsummert

• Hålogalandsbrua, Norges nest lengste hengebru, vil stenges fra mandag til fredag på grunn av problemer med asfalten.

• Asfalten sitter ikke fast i stålkassen som omslutter veien, noe som fører til asfaltkanter langs veibanen og potensielle farer for trafikanter.

• Vegvesenet skal fjerne asfalten på fire testfelt og prøve forskjellige metoder for å feste asfalten.

• Tidligere problemer med brua inkluderer betongproblemer, dårlig sveisearbeid og ødelagte bolter, som har kostet 32 millioner kroner ekstra å reparere.

• Statens vegvesen har startet en reklamasjonssak mot entreprenøren i denne saken.

• Det er sannsynlig at et større arbeid på brua vil bli utført i 2026, som kan innebære å fjerne all asfalten på brua og legge ny.



– Det er jo beklagelig at det er blitt sånn, men vi må jo bare prøve å gjøre det beste ut av det, sier Per Kåre Olsen, prosjektleder for asfalt og veimerking i Statens vegvesen.

Neste uke vil Hålogalandsbrua stenges fra mandag morgen til fredag kveld.

Da må trafikantene bruke den gamle veien mellom Narvik og Bjerkvik, noe som gir 18 kilometer og 15-20 minutter ekstra kjørevei.

Årsaken er en utfordring som oppsto i 2022, bare fire år etter at brua åpnet.

– Problemet er at asfalten ikke sitter fast i stålkassen som omslutter veien, sier Olsen.

Når der er varmt danner det seg derfor asfaltkanter på veiskulderen. Når biler, vogntog og motorsykler kjører på brua, kjevles asfalten ut mot veikanten og det danner seg asfaltkanter langs veibanen.

– Det gjør asfaltdekket tynnere og tynnere. Noen steder blir det både sprekker og hull, som kan gi utfordringer i alle fall for motorsyklister. I tillegg gir jo asfaltkanten utfordringer når vi skal brøyte på vinterstid, sier Olsen.

Vegvesenet skal fjerne asfalten på fire testfelt på til sammen 1000 kvadratmeter. Her skal de legge nye asfalt og prøve forskjellige metoder for å feste asfalten.

Men løs asfalt er ikke den eneste utfordringen som har vært med Norges nest lengste hengebru.

Hålogalandsbrua Foto: Ole Dalen / NRK Hålogalandsbrua krysser Rombaken mellom Karistranda, 2,2 kilometer nordøst for Narvik sentrum, og Øyjord, ti kilometer sør for Bjerkvik.

Brua er en del av E6, og vil forkorte strekningen fra Narvik til Bjerkvik med 18 kilometer, og fra Narvik til Bjørnfjell med 4-5 kilometer. Statlig andel av midlene er på 72 prosent, mens 28 prosent finansieres med bompenger.

Prislappen er vel fire millirder kroner, og finansieres av staten og bompenger.

Rassikringstunnelen mellom Trældal - Leirvik blir 1,1 kilometer og fjerner en strekning som i dag er utsatt for steinsprang og skred.

Hålogalandsbrua vil bli 1533 meter lang, med et fritt spenn på 1145 meter og blir med det Norges nest lengste hengebru etter Hardangerbrua.

Byggestart var 18. februar 2013. Brua åpnet for trafikk i desmber 2018.

Det har vært flere utfordringer med brua: Den kinesiske entreprenøren som skulle bygge brua hadde store problemer. Betong-utfordringer, dårlig sveisearbeid og konkurser forsinket byggearbeidet i over to år. Snaue to måneder etter åpning oppdaget vegvesenet svakheter i flere bolter som holder bruas kabler på plass. Å bytte boltene har kostet 32 millioner kroner ekstra. I september 2024 stenges brua på grunn av asfalt som løsner.

Kilde: Statens vegvesen og NRK

Kartet viser Hålogalandsbrua. Når den stenger må trafikantene kjøre rundt fjorden Rombaken.

Mange humper i veien

Først hadde den kinesiske entreprenøren som skulle bygge brua store problemer. Betong-utfordringer, dårlig sveisearbeid og konkurser forsinket byggearbeidet i over to år.

Snaue to måneder etter åpning oppdaget vegvesenet svakheter i flere bolter som holder bruas kabler på plass. Å bytte boltene har kostet 32 millioner kroner ekstra.

Statens vegvesen gikk til sak mot den kinesiske entreprenøren på grunn av de ødelagte boltene, men valgte senere å trekke reklamasjonskravet.

Her er kablene der boltene måtte fikses på Hålogalandsbrua. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Og nå må de altså prøve å fikse løs asfalt på Hålogalandsbrua. Vegvesen forteller at de mest sannsynlig ser seg nødt til å utføre et større arbeid på brua i 2026.

– Hva vi skal gjøre da avhenger litt av hva vi finner ut nå med testfeltene. Men det er sannsynlig at vi må fjerne all asfalten på brua og legge ny, sier Per Kåre Olsen.

Vegvesenet har startet en reklamasjonssak mot entreprenøren i denne saken også.

– Vi har dialog med hovedentreprenøren og kommenterer av naturlige årsaker ikke en pågående reklamasjonssak, sier Elisabeth Bech, seksjonsleder i Statens vegvesen, i en e-post.

– Vi skjønner at det blir belastende for de som bor i Narvik og for gjennomgangstrafikken. Det gjelder både nå og når vi skal i gang med et større arbeid. Men vi har ikke noe valg, vi er nødt til å finne ei god løsning på problemene som har oppstått.