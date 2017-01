Artisten Æ: – En matbutikk har latt seg inspirere til å promotere meg og navnet mitt

Erling Riibe Ramskjell har brukt artistnavnet Æ i en årrekke, og konstaterer at Æ er den mest opphypede bokstaven i Norge for tiden.

– Jeg registrerer at en matbutikk har latt seg inspirere til å bruke sine oppsparte midler på å promotere meg og navnet mitt. Hadde de spurt pent, hadde de sikkert kunne fått litt veiledning med utformingen fra estetikk-avdelingen i mitt konsern, lyder hans kommentar.

Æ fastslår også at det er «mye rart folk driver og tar patent på».

– Det burde de slutte med, sier Æ, som ga ut sin første skive under navnet i 2008.

Denne uken slipper han andre singel og musikkvideo ut fra septemberalbumet «Endetidsbilda».

Låten heter «Gammelt regn», og følger førstesingelen «Kanskje ...» med Ingeborg Oktober som duettfølge, som har vært å høre på radio de siste månedene.

Ifølge Kampanje er det Rema 1000 som har søkt om å varemerkebeskytte både Æ-en og navnet Ægo, og gjennom reklamefilmer, et bokstavbytte i logoen og en rekke kryptiske meldinger i sosiale medier prøvd å skape forventninger til en ny produktlansering denne uken.

– Rema 1000 har brent av mange millioner til ingen nytte, sier høyskolelektor Odd Gisholt til Kampanje, og har tror ikke folk på gaten «gidder gjøre seg noen tanker når de ser bare en stor Æ».

Nettavisen skriver i formiddag at Rema 1000s kampanje er et ledd i innføringen av et nytt kundeprogram.