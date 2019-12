Mistet broren i selvmord: – Snakk med noen om de tunge tankene

Det er nå 30 år siden Kalle Urheims bror tok sitt eget liv. Basert på sine egne erfaringer, ber han folk som har tunge tanker om å dele dem med noen.

– Jeg opplevde at ingen turte å snakke med oss. I begravelsen og i tiden etterpå sa folk til meg «Ikke prat for mye om det. Slapp av, broren din er i himmelen», sier Urheim.

– Det de egentlig sa var «jeg takler ikke at du snakker om dette, vær så snill ikke gråt», legger han til.

– Jeg vil oppfordre folk til å være modige og uredde, det sier Kalle Urheim som mistet broren sin til selvmord Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Drit i tabuer

Artisten fra den lille nordlandskommunen Tysfjord er blitt 50 år gammel. Det tok mange år før han valgte å være åpen om brorens skjebne.

Urheim sier spesielt voksne har et ansvar.

– Jeg opplever at ungdommer er flinkere til å snakke om det som er vanskelig. Det er ikke like tabu og like skammelig som det var før, sier Urheim.

– Der har vi voksne mye mer å gå på. Vi må drite i tabuer og det som er skammelig. Vi må være mer åpne.

Også de som skal støtte må bli tøffere sier han.

– Vi må heller ikke være så redde for å si feil, alt hjelper, sier Urheim.

– Da jeg valgte å fortelle om broren min, tok jeg et valg. Jeg valgte å tørre å være sårbar, for det er jeg jo. Jeg skal tørre å være mer åpen og være mer ærlig, legger han til.

Kontrastene blir store i jula

Odd Eidner er prest og med i organisasjonen LEVE for etterlatte etter selvmord. Han ser også at mange kan ha det tungt i jule- og nyttårstida.

– Fyrverkeri og fest kan man være med på hvis man har det godt og gleder seg over livet, men hvis man har det vondt inni seg blir kontrastene stor i denne tiden, bemerker han.

– Jul og nyttår kan være tøff for mange, sier prest Odd Eidner Foto: Kari Skeie

1. juledag tok Ari Behn sitt eget liv. Eidner tror det kan ha blitt enklere for menn å kontakte hjelpetelefonen etter nyheten om den tragiske bortgangen.

Les også: Hjelpetelefon opplever økt pågang

– Kanskje får de frimodighet etter at de hadde sett at et flott menneske som Ari Behn hadde det så vanskelig at han valgte bort livet.

– Mitt beste råd er at du ikke går alene med disse tankene, ta kontakt med noen du har tillit til, sier Eidner.

Joiket seg ut av mørket

For Kalle Urheim fra Tysfjord var musikken til hjelp i den tunge tiden.

– Jeg skriver, synger og joiker meg ut av mørket. Musikken har holdt meg oppe i de mørkeste tidene.

Urheim fikk selv psykiske problemer etter brorens selvmord.

Men folk flest er forskjellige. Og for Urheim er det viktig å påpeke at vi alle har forskjellige behov, enten man er i en sorgprosess eller har det vanskelig psykisk.

– Jeg gir ikke råd, men jeg deler gjerne av min erfaring. Vi er alle så forskjellige. Søk hjelp på din måte, der du finner noen som du tørr å prate med, sier Urheim.

I 2019 ble Urheim publikumsfavoritt da han deltok i Sami Grand Prix med en sang han hadde skrevet som en hyllest til sin bror.

– Da jeg fortalte om min opplevelse kjente jeg at jeg ikke er alene lengre. Noen kan bære denne byrden sammen med meg.