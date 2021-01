Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vinflasker og et ølfat var noe av det som sto igjen etter at festen i kantina på rådhuset i Vesterålen var over.

Saken er allerede omtalt i lokale medier og har også nådd store kontoer på sosiale medier.

Ifølge vol.no skal festen ha pågått fram til klokken tre natt til søndag. Ni personer deltok på festen i løpet av kvelden. En av dem var kommunaldirektør Ola Morten Teigen.

Han avviser at smittevernreglene er brutt, men flere har reagert kraftig etter at saken ble kjent.

– Er det greit at også alle andre gjør dette, så lenge man bare er ni personer? Jeg synes det er trasig dette, spør hovedtillitsvalgt Kristin Albriktsen i Fagforbundet i Hadsel til VOL.

– Burde nøyd seg med kaffe og kaker

Hun sier til NRK at hun synes lite om festen og mener kommunen og kommunaldirektøren bør gå foran som et godt eksempel.

– Vi er i en spesiell tid med pandemi og nasjonal dugnad. Det er mange som må sette ting på vent, sier Albriktsen til NRK.

– Hvis dette var ansett som en nødvendig markering har vi en kommunestyresal som ligger vegg i vegg, som er atskillig større enn kantinen. Man kunne hatt en liten markering der med kaffe og kaker og ventet med festligheter til landet åpner opp igjen.

Kommunaldirektør Ola Morten Teigen sier festdeltakerne holdt god avstand. Foto: Privat

Strenge regler

Reglene for arrangementer på offentlig sted er regulert av covid-19-forskriften.

Den sier at det ikke er lov å samle flere enn ti personer i et leid eller lånt lokale til private sammenkomster.

Kommunaldirektør Ola Morten Teigen sier til Bladet Vesterålen at festen var i henhold til smittevernreglene.

Han bekrefter samtidig at han hadde lånt lokalet og var ansvarlig for sammenkomsten.

– Det var sprit ved inngangen, og alle deltakere var kolleger på huset som mer eller mindre jobber med de andre. Alle kjenner smittevernregler, og jeg har oversikt over hver enkelt og vil kunne formidle kontaktinfo ved en eventuell smittesporing. Det er jo som kjent hensynet bak kravet om å lage besøkslister.

Der understreker han at de ni deltakerne kunne sitte med god avstand i kantina.

– Det ble også holdt god avstand i tråd med reglene, så totalt sett vil jeg si det var innafor.

Beklager festen

Tirsdag ettermiddag legger han seg flat.

– Selv om hensikten var å sikre at arrangementet skulle være lovlig og helt i tråd med de gjeldende smittevernreglene, ser jeg likevel at det i ettertid fremstår som et unødvendig arrangement som kunne vært utsatt, skriver Teigen i en pressemelding.

Han ønsker samtidig å beklage festen.

– Jeg vil beklage til alle de som i 10 måneder nå har vært tilbakeholdne med sosial omgang, unngått arrangementer og folkesamlinger, og som har bidratt til dugnaden som gjør Nord-Norge til et av de tryggeste områdene i verden under pandemien.

Teigen understreker at han var ansvarlig for arrangementet. Han legger til at ingen sektorsjefer eller ansatte og ledere fra helsetjenestene eller oppvekstsektoren deltok på arrangementet.

Har fortsatt full tillit

Hadsel-ordfører Lena Arntzen skriver i en e-post til NRK at hun er glad for at kommunedirektøren har beklaget arrangementet.

– Vi kan alle gjøre feilvurderinger og det er derfor tillitsvekkende at kommunedirektøren går ut og beklager på denne måten. Jeg har fortsatt full tillit til han i den viktige og krevende jobben han gjør som kommunedirektør, skriver Arntzen.

Lena Arntzen er ordfører i vesterålskommunen Hadsel og sier hun fortsatt har full tillit til kommunaldirektøren. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det har ikke forekommet brudd på noen lovverk i forbindelse med selskapet, men vi er enige om at det var uheldig at selskapet fant sted og at det ikke burde funnet sted.