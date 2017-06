For en måned siden, ble åtte ungdommer fra Lofoten enige om at de ønsket å arrangere Pride-parade i Leknes, en liten by med drøyt tre tusen innbyggere.

Flere av ungdommene tilhører ulike politiske partier, men dette arrangementet har ingenting med partipolitikk å gjøre.

– Vi er bare en gruppe ungdommer som ønsker å feire Pride. Dette er et arrangement for alle, sier Tora Dalheim.

Lofoten for alle

En av arrangørene, Øyvind Myklebust Sivertsen, oppfordrer folk til å delta i paraden. Han forteller at selv om vi har kommet langt i 2017, er det fortsatt mange som ikke tør å stå frem og være seg selv.

Det er viktig å vise støtte til de som trenger det.

Om en ikke går for seg selv eller noen man kjenner, er det utrolig mange historier der ute som er verd å gå for. Gå for de som ikke tør å komme ut, og vise hvem de er. Øyvind Myklebust Sivertsen

En stolt mamma på Euro Pride i Oslo i 2014 Foto: Henriette Mordt / NRK

Komiteens slagord og hovedbudskap for paraden er «Lofoten for alle».

Tora Dalheim vet om flere som har vært redde for å være åpen om sin egen legning mens de bodde i Lofoten.

Hun tror mange av dem som i utgangspunktet har «kommet ut», kvier seg for å holde hender på gata, kysse offentlig eller liknende.

– Jeg ser svært sjeldent noen av samme kjønn holde hender på gata i Lofoten, og jeg tror ikke det er fordi homofile ikke finnes her, for å si det sånn, sier hun.

Hva er pride? Ekspandér faktaboks Pride (engelsk) betyr stolthet, eller homofil stolthet i denne sammenhengen.

Pride går ut på at en kan være stolt av egen seksuell legning og kjønnsidentitet, seksuelle ulikheter skal være positivt og seksuell orientering og kjønnsidentitet ikke er noe en kan bestemme eller forandre selv.

Parader som feirer pride (Pride-parader) arrangeres over hele verden.

Symboler for pride omfatter regnbueflagget, det greske lambda-symbolet, og også rosa og svarte trekanter som er tatt tilbake og brukt i motsatt mening fra sitt tidligere bruk. Kilde: wikipedia

– Litt av målet med Pride er at alle skal kunne være trygge på å bli møtt med støtte og positivitet når de velger å stå fram. At man skal tørre å vise at man er glad i noen, uansett hvilken kjønn man selv og partneren har, sier Dalheim.

Samiske flagg på Oslo Pride i 2016 Foto: Mette Ballovara, NRK

Fokus på mangfold

Arrangørene tok kontakt med FRI under planleggingen av Pride-paraden. FRI er en veldedig organisasjon som har jobbet for likestilling og mangfold siden 1950. De har arrangert Pride-parader i Norge i flere år. Den aller første fant sted i Oslo i 1982 under navnet «homodagene».

I år arrangerer FRI åtte Pride-festivaler rundt omkring i landet (se faktaboks).

Ingvild Endestad, lederen i FRI forteller at de kan tilby hjelp til de som ønsker å arrangere Pride-parade på eget initiativ.

– Det er morsomt at det feires Pride andre steder enn i de store byene. Det er fint at det settes fokus på mangfold rundt om i landet, sier hun.

Nøyaktig hvor mange parader det er i landet, kan ikke Endestad uttale seg om, men hun synes det er flott at Pride også feires på et lite sted som Leknes.

Oversikt over Pride-festivaler Ekspandér faktaboks I år arrangeres det åtte Pride-festivaler i regi av FRI: Regnbuedagene i Bergen 3.-10. juni

Oslo Pride 23. juni - 2. juli

Stabæk Pride 25. juni

Skeive sørlandsdager 23.-27. august

Stavanger på skeivå 30. august - 3. sept

Trondheim Pride 9.–17. september

Pride marsj Telemark 23. september

Tromsø Arctic Pride 4.-12. november Det arrangeres også Pride-festivaler andre steder i landet etter lokale initiativer. Blant annet i Leknes, Mo i Rana og Træna i Nordland.

Folkefest for å feire kjærlighet

Lørdag 24. juni arrangeres Pride-paraden på Leknes. Panelsamtale og forskjellige aktiviteter og appeller følger med, samt en fest kvelden før. Komiteen håper så mange som mulig kommer.

Paraden har ingen kleskode, men Øyvind Myklebust Sivertsen håper noen kommer med flagg og kanskje parykker.

– Absolutt alle kan delta. Enten man liker han eller hun. Pride er en folkefest for alle, og vi skal feire kjærligheten og vise at Lofoten er for alle, sier Sivertsen.