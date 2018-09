Debattarrangementet skjer i samarbeid mellom NRK Nordland, Avisa Nordland, Rana Blad, Fremover og Stormen og skal sendes direkte via nett og sosiale medier. Det er første gang man samler lokalpolitikere fra de tre kommunene til ei felles debattsending.

– Det er veldig bra å kunne samarbeide om en slik storstilt politisk debatt. Det gjør at vi får til arrangementer som vi ellers ikke ville ha klart alene, sier distriktsredaktør og kommentator Eivind Undrum Jacobsen i NRK Nordland

Diskuterer eiendomsskatt, skolestruktur og oppdrett

Debattsendingen deles inn i tre deler med ulike temaer for hver kommune.

I Bodø er det økningen i eiendomsskatten som skal diskuteres. En sak som har ført til massivt press mot det sittende styret med ordfører Ida Pinnerød (Ap) i spissen. Nå møter hun Høyre, Frp og sin egen varaordfører i Rødt, Synne H. Bjørbæk til debatt om saken.

I Rana er skolestruktur en sak som splitter kommunen. Senterpartiet mener kommuner har råd til flere ungdomsskoler enn det som Arbeiderpartiet og Høyre er blitt enige om. Johan Petter Røssvoll (Sp), møter blant annet ordfører Geir Waage (Ap) til debatt.

I Narvik er spørsmålet om ja eller nei til lakseoppdrett i Ofotfjorden en betent sak. Stygge metoder er tatt i bruk for å stoppe mer oppdrettsaktivitet, mener Paul Rosenmeyer i Høyre. Han møter gruppeleder Mona Nilsen i Ap og varaordfører Geir-Ketil Hansen (SV) til debatt.

– Jeg tror dette blir tre meget spennende debatter og med temaer som er interessante for folk i hele Nordland, sier redaksjonssjef Adrian Dahl Johansen i NRK Nordland som har planlagt debattkvelden.

– Mye står på spill

NRK Dagrevyens faste politiske kommentator Lars Nehru Sand er til stede i salen for å gi sine analyser sammen med de lokale kommentatorene Stein Sneve og Eivind Undrum Jacobsen.

Politisk kommentator Lars Nehru Sand vil være en av dem som kommenterer debatten. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

– De største nordlandsbyene er på ulike måter en perfekt illustrasjon på hva som står på spill i kommunevalget om et år. Både skattedebatt, byutvikling, sentralisering og samarbeidsspørsmål vil stå sentralt i flere kommuner og fylker når kampen om makten spisser seg til. I Bodø, Narvik og Rana er det gode eksempler på alt sammen, sier Nehru Sand.

Sendingen starter klokken 19.00 og det er mulig for publikum å følge debatten fra salen. Det er også mulig å sende inn spørsmål via chatfunksjonen på nrk.no/nordland eller via NRK Nordlands Facebookside.