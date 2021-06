Utsatt russetid ingen festbrems: – Det lureste er nok å feire etter eksamenstiden

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Francis Kelleher i Russens Hovedstyre i Oslo Anette Aasheim, russepresident ved Hadsel VGS i Vesterålen Sara Landaas, russepresident ved Bodin VGS i Bodø

De er alle tre eksperter på årets russetid. Hva tenker de om at russetiden for mange har blitt forskjøvet mot sommerferien?

Funker det?

Men først, når feiret/feirer de?

👦🏻Francis Kelleher/Oslo

– Russetiden i Oslo startet natt til 17. mai og varer frem til 18. juni.

👧🏽Anette Aasheim/Vesterålen

– Russetiden på Stokmarknes/Vesterålen startet mandag 19. april og ble avsluttet 17. mai.

👧🏼Sara Landaas/Bodø

– Vi startet feiringen i Bodø 12. mai og avsluttet natt til 30. mai

Etter intervjuet ble gjennomført har russen i Oslo utsatt feiringen i en uke på grunn av et smitteutbrudd.

Helt forskjellige tidspunkter. Hvorfor?

👦🏻Francis Kelleher/Oslo

– Smitten blant folk gjorde at situasjonen ikke var egnet til å ha russetiden til vanlig tid.

👧🏽Anette Aasheim/Vesterålen

– Vi bestemte oss for å kjøre normal russetid. Vi har ikke hatt noe smitte i nærområdet, og så derfor ikke problemet med dette.

– I tillegg ble eksamen avlyst, så vi trengte heller ikke ta hensyn til eksamen.

👧🏼Sara Landaas/Bodø

– Vi valgte å flytte russetiden på grunn av smittesituasjonen, samt at flere var vaksinert senere. Det var rådene vi fikk fra fagfolk.

– I tillegg fikk vi ordnet en russecamp til disse datoene.

Hvordan har det gått?

👦🏻Francis Kelleher/Oslo

– Etter min mening har russetiden vært bra hittil. Jeg tester meg hver helg, noe jeg oppfordrer alle til å gjøre. Selv om man ikke har noen symptomer kan man finne smitte raskere og hindre spredning.

👧🏽Anette Aasheim/Vesterålen

– Feiringen har gått over all forventning. Vi fikk utført de mest grunnleggende arrangementene som bruker å være i russetiden, pluss litt mer. Dette fikk vi gjort takket være den gode kommunikasjonen vi har hatt med politiet og kommuneoverlegen.

– Russen har vært veldig flinke i år, og jeg håper og tror at vi har gitt dem rundt et godt inntrykk av oss. Jeg er i hvert fall veldig stolt av mine medruss.

👧🏼Sara Landaas/Bodø

– Jeg er ekstremt fornøyd med årets feiring. Vi har fått masse god hjelp av voksne og foreldre som både har hjulpet til i planleggingen og stilt som vakter. Jeg vil også skryte av russen som har hatt respekt for både korona og reglementet i campen.

– Det var mange tårer da klokka bikket 03.00, og vi avsluttet årets russefeiring natt til 30. mai. Alt i alt har det vært en fantastisk russetid, og jeg tror de aller fleste er fornøyde🥰

Hva er fordelene og ulempene ved å legge feiringen til forskjellige tidspunkt?

👦🏻Francis Kelleher/Oslo

– Fordelene er mange ved å flytte russetiden. Det er varmere og man kan møtes ute. Mange er ferdig med vurderingene sine på denne tiden av året.

– Ulempene kan være at det er flere som ikke er russ som møter opp på russens feiringer og skaper mer risiko for smitte. Hadde ikke eksamen blitt avlyst hadde den krasjet med russetiden.

👧🏽Anette Aasheim/Vesterålen

– Fordelen er at man får fortsette en tradisjon som har pågått i mange år, hvor man avslutter russetiden på 17. mai.

– En fordel med å utsette russetiden er det at det blir varmere. Det er ikke et ukjent fenomen at russ drikker en del alkohol. Det kunne da vært helsefarlig om noen skulle bli liggende kald i snøen.

– Ulemper ville vært om eksamen ikke ble avlyst, og feiringen hadde krasjet med de muntlige eksamenene som skulle vært nå i juni.

👧🏼Sara Landaas/Bodø

– Hvis jeg skal se bort ifra korona, har det vært positivt å flytte russetiden fordi det var lite skole disse dagene.

– Det var også varmere i været. Vi hadde sol nesten hver dag, og det gjør ekstremt mye med humøret.

– Den største ulempen med dette er nok brudd i tradisjoner. 17. mai føltes ikke like «spesielt» når det var midt i russetiden.

Burde russen flytte feiringen neste år?

👦🏻Francis Kelleher/Oslo

– Det kommer helt an på smitten og hva det neste kullet vil. Det lureste er nok å feire etter eksamenstiden. Men da kan det hende at folk blir sendt til militæret eller flytter på grunn av studier.

– Det har jo vært en debatt som har vært uavhengig av korona.

👧🏽Anette Aasheim/Vesterålen

– Det kan godt hende at det er tid for å revurdere å utsette russetiden til etter eksamen. Problemet med dette blir da at det stopper å være en sammenheng med russen og 17. mai.

– I tillegg vil russetiden gå inn i sommerferien, hvor mange reiser eller jobber.

👧🏼Sara Landaas/Bodø

– Hvis ikke det er korona til neste år ser jeg ingen spesiell grunn til at neste kull skal flytte russetiden.

– Men det kan jo selvfølgelig hende at de ble påvirket av oss og syns det virker bedre å utsette.

– Det går selvfølgelig an å vurdere å utsette russetiden til etter eksamen. Jeg merket jo selv at det var veldig tungt og vanskelig å holde på med skolearbeid og prestere bra i tillegg til å feste hver dag.