– Jeg opplever at det er folk som ikke tør å være russ fordi de ikke har råd til det. det er en utfordring vi må ta tak i. Russetiden skal ikke handle om penger og krav til at man må kjøpe alt, sier Kenni Yang, russepresident i Rana i Nordland.

Russ hører våren til. Ungdom som feirer at 13 år med skolegang nærmer seg slutten. Men den flere uker lange feiringen koster.

Forbrukerkonom Thea Olsen i Danske Bank forteller at enkelte russ kan bruke opp mot 100.000 kroner på russetiden.

Russebiler eller -busser, billetter til fester og arrangementer, mat, drikke, russekort og ikke minst klær.

– Det er nesten obligatorisk å ha minimum russedress med forskjellige merker og russelue. Prislappen på klærne i seg selv havner fort på flere tusen kroner, sier Kenni Yang.

Selv har han brukt rundt 1.200 kroner på hele sitt antrekk. Og dressen skiller seg ut i mengden.

TO UKER: Kennis tante brukte rundt to uker på å sy russedressen hand. Foto: Kristian Rødvand / Rana Nu

Vil gjerne skape en trend

Kenni har nemlig fått tanta si til å sy en egen russedress. I gull.

– For det første var det billigere. I tillegg fant jeg ingen selskap som selger russeklær som kunne levere en spesiallaget russedress.

Han håper nå at flere kan hente inspirasjon av han.

– Det hadde vært kult hvis dette ble en trend. Økonomien i russetiden har jo endret seg voldsomt de siste årene. Jeg tror mange bruker mye mer på russetiden enn de forventer. Kanskje kan det hjelpe dersom flere er litt kreative, sier han.

I tillegg til å ha laget russedressen selv, har Kenni Yang kjøpt strykemerkene hos mindre bedrifter. Det har han spart penger på.

Russekortene har han bestilt fra et selskap som hevder å drive miljøvennlig.

– Også det ble billigere. Da kunne jeg bestille akkurat så mange, eller få, russekort jeg ville, sier russepresidenten.

Forbrukerøkonom Thea Olsen er imponert over Kennis valg.

GLEDER SEG: Kenni Yang gleder seg til russetida. Foto: Kristian Rødvand / Rana Nu

Små grep for en billigere russetid

– Jeg synes det er fornuftig og kreativt gjort av russen. Jeg heier på dette. Alle måter å redusere utgifter på er fornuftig, enn å bruke uhorvelig med penger i en kort russetid. Jeg mener man kan ha det gøy uten disse enorme summene, sier Olsen.

– TENK FREMOVER: The Olsen i Danske bank oppfordre ungdommen til å tenke litt langsiktig. – Det er ikke mange år etter russetiden at de unge vil komme inn i boligmarkedet, og mye av sparingen man gjør vil komme godt da, sier hun. Foto: Danske Bank / Sturlason

Men hun understreker at slike valg er lettere sagt enn gjort.

– Det ligger et visst press på russen. Jeg mener det er viktig å hylle dem som går andre veier, sier hun.

Selv anbefaler hun russen å se på andre måter de kan kutte ned på utgiftene.

Les også: Fleire år før russetida startar, får unge tilbod om sponsoravtalar

– Man trenger for eksempel ikke å bruke så mange penger på lydanlegg, russelåter og lys til russebussen, sier Olsen.

– Jeg sier ikke at man skal droppe russetiden, og forstår at den er viktig for mange. Men at det er viktig å være smart med pengene.

I Rana har russen fokus på at alle skal med, uavhengig av økonomi. Årets to viktigste russefester, natt til 1. og natt til 17. mai, skal arrangeres innendørs.

– Her kunne vi tatt mye penger for inngangsbillettene, men vi har valgt å legge oss på et prisnivå som alle skal ha råd til, sier Kenni Yang.

– Jeg gleder meg til russetiden. Det skal være noe ingen kommer til å glemme, og alle skal få være med.