«Et atomdrevet skip får problemer utenfor Norskekysten. Skipet begynner å brenne, og mister framdrift. Dette gjør at skipet driver mot land.

Passasjerene om bord må evakueres. Brannen må slukkes, og skipet skal taues til et sted hvor det kan ligge trygt»

Det er starten på scenarioet deltakerne i øvelsen Arctic REIHN (Arctic Radiation Exercise In High North) snart står overfor.

Atomdrevne fartøy og transport av radioaktivt materiale utgjør en del av skipstrafikken i Barentshavet og i Norskehavet.

Skjer det en ulykke med transportene med radioaktivt last kan konsekvensene blir store.

Derfor skal flere hundre innsatspersonell fra inn- og utland deltar i øvelsen denne våren.

Det skjer samtidig som Russland ruster opp sitt atomarsenal i Nordområdene.

Den første maritime atomøvelsen i Norge

Siden februar 2021 har planleggingen vært i full sving, og i mai går startskuddet i Bodø.

Les mer om øvelsen her Ekspandér faktaboks I uke 18 kommer det representanter fra Sverige, Danmark, Island og Portugal til Bodø for å være med på atomøvelsen. I tillegg kommer det et nederlandsk RITS-team.

RITS står for «redningsinnsats til sjøs». Dette er et brannteam som løftes ut med Sea King til for eksempel brennende skip.

Det er langt flere enn bare de utenlandske deltakerne som skal øve på atomulykker.

Hovedredningssentralen, 330 Skvadronen med Sea King helikoptrene, Sivilforsvaret, Kystvakten, politiet, Salten brann, Helse Nord, Nordlandssykehuset, Nord Universitet og Statsforvalteren i Nordland er noen av de.

Forsvaret skal blant annet sette opp et feltsykehus i tilknytning til Nordlandssykehuset.

– Det blir en ganske stor øvelse. Hvert fall i sivil, norsk målestokk.

Det sier Tor Honningsvåg som er seniorrådgiver i DSB, og prosjektleder for øvelsen.

Atomsikkerhetsøvelsen er et samarbeid mellom Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Tor Honningsvåg er i DSB tror en atomøvelse nå vil virke beroligende på folk. – At det tenkes beredskap, at det legges kriseplaner og at det trenes på disse er jo bra. Foto: Privat

– En atomberedskapsøvelse er det veldig lenge siden man har hatt, hvis man i det hele tatt har hatt det i Norge.

Ifølge Honningsvåg er det spesielt at øvelsen skal foregå til sjøs.

– Det har man ikke øvd på noen gang tidligere, sier han.

Når brannen i scenarioet er slukket, vil faren for konsekvenser ramme befolkningen.

Evakuering, måling og påvising av radioaktivitet i terrenget rundt Bodø er noen av arbeidsoppgavene.

Ifølge Honningsvåg er det veldig stor interesse for atomøvelsen også utenfor landegrensene.

Innsatspersonell fra Sverige, Danmark, Island, Portugal og Nederland kommer også til Bodø i mai.

Frykt for atomkrise

Tidligere skrev NRK at Ukraina har uttrykt bekymring for at bygninger med radioaktivt materiale kan bli rammet av konflikten.

4. mars startet den russiske hæren sitt angrep på Zaporizjzja-kraftverket sør i Ukraina. Dette vakte stor bekymring for en ny Tsjernobyl-ulykke.

Blant annet uttalte den ukrainske utenriksministeren at angrepet kunne føre til en ti ganger verre ulykke enn den i Tsjernobyl.

Honningsvåg understreker imidlertid at atomøvelsen ikke har noe med situasjonen i Ukraina å gjøre.

– Dette er en øvelse som gjerne tar halvannet til to år å planlegge. Dette er ikke noe man kan snu seg rundt og planlegge fordi det skjer en hendelse som i Ukraina, forklarer han.

Øvelsen ble gitt i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i 2017.

– Det er viktig at man er forberedt i tilfelle noe skulle treffe Norge. Enten det er et uhell som i scenarioet, eller om det skulle skje ved en hendelse i et annet land hvor ting kommer gjennom lufta i form av radioaktive skyer.

Det norske Forsvaret deltar blant anna med Kystvakt, 330 skvadron og en sanitetsbataljon fra Brigade Nord. Heimevernet og Sivilforsvaret kommer også.

– Norge blir satt på prøve

Bror Eskil Heiret er energimedarbeider i Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt. Han jobber med spørsmål knyttet til atomkraft.

Bror Eskil Heiret jobber med atomrelaterte spørsmål. Han mener det ikke er grunn til å være redd atomulykker i Norge i nærmeste fremtid. Foto: Frida Myklebust Amdahl / Natur og ungdom

– Jeg håper ikke folk reagerer med frykt på øvelsen. Det hjelper ingen å bli redde i en sånn situasjon som vi er i nå, sier han.

Heiret hevder at sannsynligheten for at det skjer en ulykke, eller en hendelse som involverer atombomber, fortsatt er liten.

– Men nå som er det krig i Ukraina, er det viktig å ha planer for hvordan man skal håndtere atomkraft. Risikoen for ulykker øker dramatisk når det er konflikter i land som har atomkraft og atomvåpenprogram.

Han understreker at Norge må tenke med to hoder samtidig, og at Norge blir satt på en enorm prøve fremover.

– Vi må sikre et godt samarbeid med Russland, kanskje spesielt når det gjelder atomsikkerhet og atomberedskap. Samtidig er det viktig at vi sender tydelige signaler om at vi ikke støtter krigen i Ukraina, mener Heiret.