Arctic Race: Jensen spurtet inn til andreplass

Dylan Teuns (BMC), som er en av favorittene til sammenlagtseieren i rittet, var sterkest i spurten da rytterne kom i mål etter 156,5 kilometer. Belgieren har flere sterke resultater å vise til, deriblant sammenlagtseier i Polen rundt, og torsdag vant han den første etappen av Artic Race 2017 fra Engenes (Andørja) til Narvik.

Med i spurten var nordmannen August Jensen som kom inn til annenplass, men han var tydelig skuffet over egen innsats da det hele skulle avgjøres. Team Coop-rytteren sier han hang litt for lenge på hjulet til Alexander Kristoff.

– Jeg vet akkurat hvor feilen var. Jeg burde ha fulgt Dylan Teuns, jeg stolte for mye på at Alex kom til å tette luken, så da ble det litt for mange meter der. Jeg hadde bedre fart enn Teuns på slutten, så hadde jeg fulgt hjulet hadde det nok blitt enda bedre, sa en skuffet Jensen til NRK etter målgang.

August Jensen etter målgang i Narvik. Foto: NRK

Han roser det fremmøte publikum langs løypa, og forteller han følte han syklet på hjemmebane hele veien.

– Det var masse fine folk langs løypa, og alt som er nord for Trondheim er hjemmebane i sykkelverden for min del.

Italienske Andrea Pasqualon (Wanty) kom inn som nummer tre.

Kristoff nummer syv

Carl Fredrik Hagen og Markus Hoelgaard, begge fra Joker Icopal ble nummer fem og seks, mens den ferske europamesteren Alexander Kristoff ble nummer sju. Alle klokket inn to sekunder etter den belgiske vinneren.

Også Bjørn Tore Hoem (Joker) og Andreas Vangstad (Team Sparebanken Sør) kom inn blant de 15 beste.

Rittet fortsetter fredag. Neste etappe går fra Sjøvegan og flystripa på Bardufoss flyplass.