Den belgiske proffsyklisten Kamiel Bonneu (25) krysset mållinjen først i Sulitjelma i den tredje etappen av Arctic Race of Norway tirsdag.

Men det var ikke bare glede å spore hos belgieren etter målgangen.

Bonneu gråt og fikk trøst av lagkameratene i Team Flanders – Baloise etter seieren. Dagen i forveien fikk han nemlig den tragiske nyheten om at bestefaren var gått bort.

– Jeg ga alt i dag for å gjøre ham stolt. Det klarte jeg. Jeg er veldig glad for det.

Kamiel Bonneu hadde en spesiell dag i Sulitjelma. Etappeseieren i Arctic Race of Norway kom dagen etter hans bestefar gikk Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

– Hvordan var det å sykle der ute etter beskjeden du fikk i går?

– Jeg gjorde dette for han. Jeg syklet alene lenge i dag, og er så glad for at jeg klarte å avslutte løpet på den måten jeg gjorde.

– Dette var den perfekte måten å hedre ham på.

Ligger godt an

Bonneu innehar den hvite og rød ungdomstrøya og håper å sikre seg den på rittets siste etappe mellom Gildeskål og Bodø onsdag.

I sammendraget ligger han også godt an, kun ett sekund bak den danske Uno X-rytteren Magnus Cort (31) som innehar den gule ledertrøya.

– Vi må være tilfredse i dag. Jeg er glad for annenplass og gul trøye i dag, sier Croft til NRK.

Her sykler belgiske Kamiel Bonneu inn først i mål i ensom majestet under den tredje etappen av Arctic Race of Norway. Foto: Billy Ceuters / Arctic Race of Norway

Onsdagens etappe avgjør om det er danske som stikker av med sammenlagtseieren.

– Det blir en viktig og spennende dag. Jeg forventer at bonussekundene vil spille inn og kan avgjøre. Planen er å være topp tre for å beholde trøyen.

Imponert av naturen

Sykkelikonet Chris Froome (39) ligger et godt stykke bak både Cort og Bonneu på en 85. plass.

Den firedoble Tour de France-vinneren er først og fremst imponert over landskapet i Nordland.

– Det er helt nydelig. Jeg tror heller ikke vi kunne bedt om bedre vær. Dette er første gang jeg er her. Jeg er veldig glad for å være her, og er imponert over fansen.

39 år gamle Chris Froome sykler Arctic Race of Norway for første gang i år. Foto: Vetle Matheisen Knutsen / NRK

Han ser ikke bort fra at han returnerer til Arctic Race neste år.

– Ja, hvorfor ikke? Gjerne det, spesielt hvis dere har det samme været som nå.