Arctic Eagles tapte på hjemmebane

Med topplassering i 1. divisjon og to av to seire i kvalifiseringsrundene, hadde Narvik-laget Arctic Eagles satt stø kurs mot eliteserien – Norges øverste divisjon i ishockey.

I ettermiddag møtte de Ringerike Panthers, som allerede har eliteserieplass. Men Ringeriket ble for sterke, og vant 6-3 på bortebanen.

Ringerike-Narvik i kvalifisering til Get-ligaen i ishockey i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Alt håp er ikke ute

Hadde Narvik-klubben vunnet kampen i dag ville de vært sikret opprykk, da de to andre lagene ikke har nok poeng til å ta dem igjen, slik ble det altså ikke.

Men alt håp er ikke ute for Arctic Eagles, de har fortsatt en kamp igjen i sesongen.

Torsdag vant Arctic Eagles 6–3 over Oslo-laget Grüner.

Kan bli første nordnorske i toppen

Dersom Narvik kommer seg til eliteserien vil de bli det første nordnorske laget noensinne som spiller på øverste nivå i ishockey.

Ringerike har frem til nå spilt i eliteserien, men etter å ha endt på jumboplass med to seire og 37 tap i foregående sesong, må de nå kjempe hardt for å ikke rykke ned.

Det er de to beste lagene fra 1. divisjon og det dårligste fra Get-ligaen som kriger om eliteserieplassen. Laget med flest poeng får spille i Get-ligaen kommende sesong, mens de to andre må spille i 1. divisjon.

Arctic Eagles i en tidligere kamp. I dag tapte de kampen mo Ringerike Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Et stort ønske om eliteserien

Rundt 1000 ivrige hockey-fans heiet laget fram, likevel gikk det ikke som planlagt.

– Vi visste at vi møtte et kjempebra lag som har spilt i eliteserien en hel sesong. Kanskje ble vi tatt litt på senga i noen situasjoner, forteller kaptein i Arctic Eagles Adrian Alvarstein.

Men stemingen i garderoben er fortsatt god.

– Vi tar nye grep allerede i morgen for å gjøre oss klare til kamp neste helg. Vi har fortsatt en sjangse, sier Alvarstein.

Hva skjer om dere vinner?

– Da skal vi smile bredt, avslutter en positiv kapein.

Vinner de kampen mot Grüner i Oslo neste helg, så er laget klar for den presisjetunge GET-ligaen.

– Vinner vi den siste kampen, og får det siste poenget, så er vi der! Det er ett poeng som trenges og ingen tap, sier nestleder i klubben Bjørn-Tormod Nilsen.

Sa nei til snarvei i fjor

Det er imidlertid ikke første gang Narvik-klubben har hatt muligheten til å rykke opp til øverste divisjon. I fjor fikk den nordnorske klubben tilbud om en snarvei inn i det aller helligste etter at Norges Ishockeyforbund 10. mai vedtok å frata Lørenskog lisensen.

Men den invitasjonen takket narvikingene til slutt nei til. Bakgrunnen var ifølge klubben uenighet om vilkår.

– Styret og klubben lever godt med beslutningen, men det er klart at vi har en hel landsdel som er skuffet over at vi ikke er i eliteserien, sa styreleder Stig Winther til NRK den gang.

