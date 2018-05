Arctic Eagles kan få historisk opprykk – men har én betingelse for å takke ja

Forrige uke kom et svært lukrativt tilbud til Narviks ishockeylag, Arctic Eagles.

Etter at Lørenskog ble fratatt lisensen og dermed ble degradert, har Norge Hockeyforbund offisielt tilbudt nordlandslaget plassen i den øverste divisjonen.

Dermed ligger mye til rette for at Narvik Arctic Eagles blir det første laget fra Nord-Norge som spiller på nivå 1 i ishockey. Men ikke alt er på plass enda.

– Dagens seriesystem virker kostnadsdrivende for alle lagene som ikke ligger i «Oslo-gryten», sier daglig leder i klubben, Stig Winther.

– Rekker ikke flyet hjem

I Get-ligaen er det svært få lag som ikke hører hjemme på det sentrale østlandsområdet. Regjerende mester Storhamar, fra Hamar, Stavanger Oilers, Ringerike og Lillehammer er de tre eneste klubbene som ikke hører hjemme i Akershus, Oslo eller Østfold.

Narvik vil bli laget med desidert lengst reisevei til bortekampene og nå ønsker klubben å snu helt om på kampoppsettet.

– Det er kamper på søndag, tirsdag og torsdag og når vi er ferdig med kampen er siste flyet gått. Dermed må vi ta ei ekstra overnatting. Vi må få bygd om serien sånn at vi får spilt dobbeltkamper i helgene.

Winther tror at flere lag kan være godt tjent med en slik endring, og at det slettes ikke dreier seg om småpenger.

– Det vil utgjøre over en million kroner i sparte kostnader. Det er mye penger for en dugnadsklubb, sier han.

Må være enighet

Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund sier det ikke er umulig med en endring i kampstrukturen i GET-ligaen. Foto: Geirr Larsen / NRK

Arctic Eagles har vært i kontakt med flere klubber i GET-ligaen om forslaget, og at mange har stilt seg positive til forslaget.

Generalsekretær i Norges Hockeyforbund, Ottar Eide understreker at de ar avhengige av at klubbene er enige for at forslaget skal gå gjennom.

– Klubbene har vært enige om den strukturen vi har nå, men om de vil gjøre noe annet nå er det mulig å få til. Det må bare være enighet om det, sier Eide.

For Arctic Eagles' del betyr det at de nå kommer til å gi hockeyforbundet et tilsvar på hva som kreves for at de skal kunne takke ja til invitasjonen.

– Vi sier verken ja eller nei til opprykk nå, men kommer til å sende ut et tilsvar med våre behovet i løpet av morgendagen, avslutter Winther.

Ifølge forbundet har Lørenskog enda ikke sendt inn en anke på at de ble fratatt lisensen, selv om de har gitt uttrykk for at de skal gjøre det. De har to ukers frist.